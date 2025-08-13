RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 677. Netanyahu le dă voie palestinienilor din Gaza să emigreze

Israelul va „autoriza” emigrarea locuitorilor din Fâșia Gaza care doresc să fugă de războiul din teritoriul palestinian asediat, a declarat prim-ministrul Benjamin Netanyahu.

Întrebat de jurnaliștii de la i24 News despre posibila emigrare a locuitorilor din Fâșie, șeful Executivului a spus că „acest lucru se întâmplă în toate conflictele”.

„În Siria, milioane au plecat, în Ucraina, milioane au plecat, în Afganistan, milioane au plecat… Și, dintr-o dată, ei (n.r. – comunitatea internațională) decid că în Gaza civilii trebuie închiși? Dați-le posibilitatea de a pleca, în primul rând, de a părăsi zonele de luptă și, în general, de a părăsi teritoriul, dacă doresc!”, a pledat prim-ministrul israelian.

„Vom permite acest lucru, în primul rând, în interiorul Gazei, în timpul luptelor, și cu siguranță le vom permite să părăsească și Gaza. Nu îi alungăm, dar le permitem să plece și asta se întâmplă. Discutăm cu mai multe posibile țări gazdă, nu pot intra în detalii aici. Însă cel mai natural lucru pentru toți cei care își exprima opiniile, cei care afirmă că le pasă de palestinieni și vor să-i ajute este să le deschidă ușile” – Benjamin Netanyahu

Ofensiva terestră și aeriană declanșată de Israel asupra pozițiilor Hamas din Fâșia Gaza a dus la moartea a 61.499 de persoane și rănirea altor 152.000, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, cifre considerate credibile de Națiunile Unite.

