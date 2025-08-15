Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 679. UE: „Planul Israelului de extindere a coloniilor în Cisiordania încalcă dreptul internațional”

15 aug. 2025, 08:59, Actualitate
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat că planul Israelului de a-și extinde coloniile în Cisiordania nu respectă dreptul internațional și subminează soluția celor două state.

Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri externe și politică de securitate, a declarat: „Decizia autorităților israeliene de a avansa planul de soluționare E1 subminează și mai mult soluția celor două state, încălcând, totodată, dreptul internațional. Uniunea Europeană își reiterează apelul către Israel de a opri construcția de așezări”.

Mesajul șefei diplomației de la Bruxelles vine în contextul anunțului făcut de ministrul israelian de Finanțe, Bezalel Smotrich. Acesta a anunțat extinderea coloniilor evreiești în Cisiordania ocupată, inclusiv prin aprobarea a peste 3.000 de locuințe în controversatul proiect E1, care ar lega Ma’ale Adumim de Ierusalim.

Conform The Guardian, Smotrich a declarat următoarele:

„Proiectul îngroapă ideea unui stat palestinian. Aceasta este esența sionismului: construim, colonizăm și ne consolidăm suveranitatea pe Țara lui Israel”.

