RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 680. Israelul ar avea nevoie de 100.000 de rezerviști pentru a cuceri orașul Gaza

Israelul ar trebui să mobilizeze până la 100.000 de rezerviști pentru campania sa militară extinsă în Fâșia Gaza, potrivit cotidianului israelian Yedioth Ahronoth.
Publicația a citat informații din planurile aprobate de șeful Statului major al armatei israeliene, Eyal Zamir.
Ofensiva planificată are în vedere capturarea orașului Gaza, din nordul enclavei palestiniene, și distrugerea Hamas în taberele de refugiați din centrul Fâșiei.
Consultări suplimentare privind desfășurarea exactă a operațiunilor vor avea loc în următoarele zile, iar structurile militare implicate vor fi informate în detaliu despre plan.
Potrivit cotidianului, campania din orașul Gaza, în special în partea de vest a acestuia, și din părțile nordice ale enclavei palestiniene, ar putea continua în anul 2026.
Săptămâna trecută, Zamir avertizat cu privire la riscurile reprezentate de eventuala capturare a Fâșiei Gaza pentru Israel, ținând cont de nevoia de soldați și de gradul de epuizare fizică și psihică a militarilor desfășurați deja. De asemenea, el a subliniat că o incursiune militară în orașul Gaza ar periclita viețile ostaticilor, despre care se crede că sunt ținuți acolo.
Totuși, cabinetul de securitate israelian a respins temerile exprimate de șeful armatei și a aprobat planul propus de premierul Benjamin Netanyahu, ceea ce a atras critici dure din partea opoziției, dar și pe plan extern.
Conflictul din Fâșia Gaza a făcut peste 61.400 de victime printre palestinieni, majoritatea femei și copii, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, date considerate reale de către ONU.
RECOMANDAREA AUTORULUI:
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 657. Israelul pregătește anexarea Cisiordaniei! Vot favorabil în Knesset