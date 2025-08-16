Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 680. Israelul ar avea nevoie de 100.000 de rezerviști pentru a cuceri orașul Gaza

16 aug. 2025, 11:11, Actualitate
Israelul ar trebui să mobilizeze până la 100.000 de rezerviști pentru campania sa militară extinsă în Fâșia Gaza, potrivit cotidianului israelian Yedioth Ahronoth.

Publicația a citat informații din planurile aprobate de șeful Statului major al armatei israeliene, Eyal Zamir.

Ținta israelienilor: orașul Gaza

Ofensiva planificată are în vedere capturarea orașului Gaza, din nordul enclavei palestiniene, și distrugerea Hamas în taberele de refugiați din centrul Fâșiei.

Consultări suplimentare privind desfășurarea exactă a operațiunilor vor avea loc în următoarele zile, iar structurile militare implicate vor fi informate în detaliu despre plan.

Potrivit cotidianului, campania din orașul Gaza, în special în partea de vest a acestuia, și din părțile nordice ale enclavei palestiniene, ar putea continua în anul 2026.

Săptămâna trecută, Zamir avertizat cu privire la riscurile reprezentate de eventuala capturare a Fâșiei Gaza pentru Israel, ținând cont de nevoia de soldați și de gradul de epuizare fizică și psihică a militarilor desfășurați deja. De asemenea, el a subliniat că o incursiune militară în orașul Gaza ar periclita viețile ostaticilor, despre care se crede că sunt ținuți acolo.

Totuși, cabinetul de securitate israelian a respins temerile exprimate de șeful armatei și a aprobat planul propus de premierul Benjamin Netanyahu, ceea ce a atras critici dure din partea opoziției, dar și pe plan extern.

Conflictul din Fâșia Gaza a făcut peste 61.400 de victime printre palestinieni, majoritatea femei și copii, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, date considerate reale de către ONU.

