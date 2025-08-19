Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 683. Iranul avertizează că un nou război cu Israelul poate izbucni în orice moment

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 683. Iranul avertizează că un nou război cu Israelul poate izbucni în orice moment

19 aug. 2025, 08:11, Actualitate
Prim-vicepremierul iranian Mohammad Reza Aref a avertizat că un nou război cu Israelul ar putea izbucni „în orice moment”, la peste două luni de la un conflict sângeros între cele două țări inamice.

Pe 13 iunie, Israelul a lansat un surprinzător atac asupra teritoriului iranian, unde a întreprins sute de lovituri ce au vizat în special obiective militare și nucleare, și a ucis cercetători implicați în programul nuclear iranian, precum și ofițeri de rang înalt din armata iraniană.

Iranul a ripostat cu tiruri de rachete și de drone asupra Israelului și a vizat cea mai importantă bază americană din Orientul Mijlociu, în Qatar.

SUA au bombardat și ele, pe 22 iunie, obiective nucleare în Iran.

„Trebuie să fim gata în orice moment”

„Trebuie să fim gata în orice moment pentru confruntare. Astăzi, noi nici măcar nu suntem într-o situație de armistițiu, există mai degrabă o încetare a ostilităților”, a declarat Aref.

„Iranul pregătește planuri pentru cel mai rău scenariu. Nu există în prezent un veritabil armistițiu, noi suntem în fază de război, și acesta poate izbucni în orice moment. Nu există niciun protocol, nicio reglementare, niciun acord între noi și israelieni, nici între noi și americani”, a confirmat Yahya Rahim Safavi, consilier militar al ghidului suprem Ali Khamenei.

Mai mulți responsabili și comandanți militari iranieni afirmă că țara lor este gata pentru o nouă confruntare, însă nu caută război.

Peste 1000 de persoane au fost ucise în Iran în timpul conflictului din iunie, potrivit autorităților. Israelul a informat, la rândul, său despre 28 de morți.

Puterile occidentale și Israelul acuză Iranul că vrea să se doteze cu arme nucleare.

