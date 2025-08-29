Israelul a lansat un nou ATAC asupra capitalei Yemenului. Șeful Guvernului condus de rebelii huthi ar fi fost ucis

Israelul a atacat joi capitala Yemenului, Sanaa, a anunțat presa israeliană, acesta fiind al doilea atac de acest gen asupra orașului în mai puțin de o săptămână.

Potrivit Reuters, atacurile au vizat o zonă din apropierea complexului prezidențial și o clădire din sudul orașului. Printre victime s-ar număra mai mulți oficiali de rang înalt ai grupării huthi, printre care și șeful Guvernului condus de aceștia, Ahmed al-Rahawi, informează Times of Israel.

Informația nu a fost confirmată momentan nici de rebelii huthi, nici de reprezentanți ai autorităților israeliene.

Serviciile de informații israeliene au fost informate că zece miniștri huthi, inclusiv ministrul Apărării, dar și alți înalți oficiali, s-au adunat în afara orașului Sanaa pentru a asculta un discurs al liderului grupării, Abdul Malik al-Houthi.

Armata israeliană a lansat apoi un atac împotriva acestora. Este neclar momentan dacă șeful de stat major al rebelilor, Muhammad al-Ghamari, a fost prezent la întâlnire.

Serviciile de informații israeliene ar fi furnizat Armatei detalii în timp real despre adunare, permițând atacul, care a fost efectuat în ciuda apărării aeriene puternice din zonă.

Atacul de joi vine în urma unui atac cu rachete efectuat de rebelii huthi asupra Israelului săptămâna trecută.

Sursa foto: Shutterstock, Sursa video: X