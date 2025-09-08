RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 703. Protest masiv la Ierusalim: mii de oameni i-au cerut lui Netanyahu eliberarea ostaticilor

Peste 15.000 de oameni au ieșit în stradă în Israel pentru a cere încetarea războiului din Gaza și pentru a-l îndemna pe premierul Benjamin Netanyahu să accepte un acord privind eliberarea ostaticilor.

Familiile și susținătorii ostaticilor capturați de Hamas s-au adunat în Piața Paris, din Ierusalim, iar alții s-au strâns la Tel Aviv.

Încă 48 de ostatici sunt în Gaza

Dintre cei 48 de ostatici aflați încă în Gaza, se crede că până la 20 ar fi în viață. Israelul nu a răspuns unei propuneri care ar permite eliberarea unor ostatici, dar anterior a cerut ca toți să fie eliberați în cadrul oricărui aranjament.

Netanyahu insistă că doar o victorie totală asupra Hamas îi va aduce acasă pe aceștia.

Hamas a dus 251 de persoane ostatice în Gaza după atacul său asupra sudului Israelului, din 7 octombrie 2023, în urma căruia aproximativ 1.200 de oameni au murit. Israelul a lansat atunci o campanie masivă de represalii pentru a distruge Hamas, campanie care a dus la moartea a cel puțin 64.368 de palestinieni, potrivit datelor Ministerului palestinian al Sănătății. ONU consideră aceste cifre credibile.

Vocea protestelor din străzile israeliene, dar și cererile internaționale din partea unor aliați de a opri ofensiva militară în Gaza, s-au amplificat constant. Totuși, toate semnele arată că Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) se pregătesc să intensifice războiul, în timp ce Guvernul Netanyahu promite să șteargă Fâșia Gaza de pe fața Pământului.

Protest lângă reședința lui Netanyahu

Sâmbătă seara, Tel Aviv și Ierusalim au găzduit unele dintre cele mai mari proteste din ultimele luni, cu apeluri pentru eliberarea ostaticilor rămași și pentru încetarea războiului.

În apropierea reședinței lui Netanyahu, vorbitorii s-au succedat la microfon cerându-i să ajungă la un acord cu Hamas, care să le readucă acasă, în siguranță, pe persoanele dragi, la aproape doi ani de la răpirea lor.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a publicat în repetate rânduri pe rețelele sociale videoclipuri cu clădiri înalte din Gaza aruncate în aer, însoțite de mesajul clar că aceasta este doar începutul. Israelul justifică distrugerea clădirilor emblematice susținând că Hamas le folosește drept „centre de comandă și control”.

Această tactică a continuat duminică, atunci când IDF a emis un ordin de evacuare înainte de a distruge o a treia clădire-turn în Gaza, în doar trei zile. Israelul a acuzat Hamas că instalase „echipamente de culegere de informații” în clădire.

