Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 703. Protest masiv la Ierusalim: mii de oameni i-au cerut lui Netanyahu eliberarea ostaticilor

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 703. Protest masiv la Ierusalim: mii de oameni i-au cerut lui Netanyahu eliberarea ostaticilor

08 sept. 2025, 07:34, Actualitate
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 703. Protest masiv la Ierusalim: mii de oameni i-au cerut lui Netanyahu eliberarea ostaticilor

Peste 15.000 de oameni au ieșit în stradă în Israel pentru a cere încetarea războiului din Gaza și pentru a-l îndemna pe premierul Benjamin Netanyahu să accepte un acord privind eliberarea ostaticilor.

Familiile și susținătorii ostaticilor capturați de Hamas s-au adunat în Piața Paris, din Ierusalim, iar alții s-au strâns la Tel Aviv.

Încă 48 de ostatici sunt în Gaza

Dintre cei 48 de ostatici aflați încă în Gaza, se crede că până la 20 ar fi în viață. Israelul nu a răspuns unei propuneri care ar permite eliberarea unor ostatici, dar anterior a cerut ca toți să fie eliberați în cadrul oricărui aranjament.

Netanyahu insistă că doar o victorie totală asupra Hamas îi va aduce acasă pe aceștia.

Hamas a dus 251 de persoane ostatice în Gaza după atacul său asupra sudului Israelului, din 7 octombrie 2023, în urma căruia aproximativ 1.200 de oameni au murit. Israelul a lansat atunci o campanie masivă de represalii pentru a distruge Hamas, campanie care a dus la moartea a cel puțin 64.368 de palestinieni, potrivit datelor Ministerului palestinian al Sănătății. ONU consideră aceste cifre credibile.

Vocea protestelor din străzile israeliene, dar și cererile internaționale din partea unor aliați de a opri ofensiva militară în Gaza, s-au amplificat constant. Totuși, toate semnele arată că Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) se pregătesc să intensifice războiul, în timp ce Guvernul Netanyahu promite să șteargă Fâșia Gaza de pe fața Pământului.

Protest lângă reședința lui Netanyahu

Sâmbătă seara, Tel Aviv și Ierusalim au găzduit unele dintre cele mai mari proteste din ultimele luni, cu apeluri pentru eliberarea ostaticilor rămași și pentru încetarea războiului.

În apropierea reședinței lui Netanyahu, vorbitorii s-au succedat la microfon cerându-i să ajungă la un acord cu Hamas, care să le readucă acasă, în siguranță, pe persoanele dragi, la aproape doi ani de la răpirea lor.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a publicat în repetate rânduri pe rețelele sociale videoclipuri cu clădiri înalte din Gaza aruncate în aer, însoțite de mesajul clar că aceasta este doar începutul. Israelul justifică distrugerea clădirilor emblematice susținând că Hamas le folosește drept „centre de comandă și control”.

Această tactică a continuat duminică, atunci când IDF a emis un ordin de evacuare înainte de a distruge o a treia clădire-turn în Gaza, în doar trei zile. Israelul a acuzat Hamas că instalase „echipamente de culegere de informații” în clădire.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 657. Israelul pregătește anexarea Cisiordaniei! Vot favorabil în Knesset

Citește și

ACTUALITATE 8 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Marian Cozma ar fi împlinit 43 de ani/ Ziua internaţională pentru alfabetizare
07:15
8 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Marian Cozma ar fi împlinit 43 de ani/ Ziua internaţională pentru alfabetizare
EDUCAȚIE Azi începe cel mai controversat nou an școlar. Proteste, săli goale și lipsa sărbătorii
07:15
Azi începe cel mai controversat nou an școlar. Proteste, săli goale și lipsa sărbătorii
EXCLUSIV RĂZBOI în Craiova după ce bodyguardul unui milionar din oraș a fost înjunghiat. Cuțitarul este nepotul unui lider interlop deosebit de periculos
07:00
RĂZBOI în Craiova după ce bodyguardul unui milionar din oraș a fost înjunghiat. Cuțitarul este nepotul unui lider interlop deosebit de periculos
LIVE UPDATE 🚨 Nicușor Dan își duce copilul la școală, în prima zi. Profesorii în stradă. Președintele i-a chemat la Cotroceni
06:40
🚨 Nicușor Dan își duce copilul la școală, în prima zi. Profesorii în stradă. Președintele i-a chemat la Cotroceni
ACTUALITATE Imagini spectaculoase cu „Luna Sângerie”, în noaptea de 7 spre 8 septembrie 2025. Cum se vede din România
23:20
Imagini spectaculoase cu „Luna Sângerie”, în noaptea de 7 spre 8 septembrie 2025. Cum se vede din România
ACTUALITATE A murit Sorin Stanciu, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România
21:51
A murit Sorin Stanciu, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România
Mediafax
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Digi24
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Cancan.ro
Primarul Sectorului 3, noapte albă cu brigada de modeline ca-n vremurile “bune” (2010)! Robert Negoiță, la volanul unui Bentley de 200 k €, petrecere ca în filme cu Regele Modelelor! După s-a retras pe cameră cu trei semi minore!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată seducătoarea de fotbaliști: „Nu mi-am făcut nicio operație”
Adevarul
Locul sacru unde Moise ar fi primit Cele Zece Porunci, transformat într-un mega-resort de lux. Au fost mutate morminte pentru a face loc unui parc auto
Mediafax
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Click
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
Și dacă Putin și Xi chiar vorbeau serios? Cât de aproape suntem de momentul în care vom putea atinge 150 de ani
Digi24
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
Cancan.ro
Un copil de doar 10 ani a murit după ce a plâns timp de 10 ore. Ce avea micuțul în sânge
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
observatornews.ro
Unde se ducea Cristi, tânărul de 21 de ani mort în accidentul de la Budeasa. Rudele şi prietenii, în şoc
StirileKanalD
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
KanalD
El este bărbatul de 40 de ani care a murit ars de viu, după ce s-a prăbușit cu mașina de pe podul de pe Centura Capitalei. Ar fi suferit din dragoste
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Opel Frontera 2025 - „spaima” lui Duster? Ce am descoperit la testul din România
Descopera.ro
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Capital.ro
Elena Udrea, primele dezvăluiri la TV după eliberare. Lucruri nespuse despre Băsescu: Alternativa cu mine și el i-a speriat
Evz.ro
Studiu. Statul cu telefonul pe toaletă crește riscul de hemoroizi cu 46%
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
Cine este iubitul fiicei Maiei Morgenstern, Adrian Ciobanu? Acesta este un cunoscut actor, devenit de curând și tătic!
RadioImpuls
Mesaje pentru începutul noului an școlar 2025-2026. Idei de urări pentru elevi, profesori și părinți: „Să pornești cu încredere în acest nou capitol și să te bucuri de fiecare pas pe care îl faci spre cunoaștere. Succes!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
Marele poet român care nu a mai putut crea după moartea unicului său fiu
SPORT Raliul Iașului, dominat total de echipajele din Cluj-Napoca. Tempestini, învingător pentru a șasea oară
06:10
Raliul Iașului, dominat total de echipajele din Cluj-Napoca. Tempestini, învingător pentru a șasea oară
POLITICĂ AUR va ataca la CCR proiectele asumate în Parlament. George Simion: „Guvernul a ales să calce în picioare Constituția”
22:57
AUR va ataca la CCR proiectele asumate în Parlament. George Simion: „Guvernul a ales să calce în picioare Constituția”
POLITICĂ Elena Udrea: „Probabil că alternativa cu mine președinte și Traian Băsescu rămas în politică i-a speriat pe cei care aveau alte interese”
22:35
Elena Udrea: „Probabil că alternativa cu mine președinte și Traian Băsescu rămas în politică i-a speriat pe cei care aveau alte interese”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 8 septembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 8 septembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
ACTUALITATE O femeie din Petroșani a fost atacată cu cocktail MOLOTOV în propria curte. Cine este “teroristul”
21:20
O femeie din Petroșani a fost atacată cu cocktail MOLOTOV în propria curte. Cine este “teroristul”
REPORTAJ VIDEO Ce nu s-a văzut în presă și la TV din ziua „TERORISMULUI LEGISLATIV” pe cele 4 moțiuni de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan
21:13
Ce nu s-a văzut în presă și la TV din ziua „TERORISMULUI LEGISLATIV” pe cele 4 moțiuni de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan