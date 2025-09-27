RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 722. Coaliție internațională pentru susținerea financiară a Autorității Palestiniene

Un număr de 12 țări, printre care Franța, Regatul Unit al Marii Britanii, Japonia, Arabia Saudită și Spania, au anunțat crearea unei coaliții pentru a sprijini financiar Autoritatea Palestiniană.

Poporul palestinian duce lipsă de fonduri, veniturile sale fiscale fiind reținute de Israel, notează AFP.

Câți bani promite Occidentul

Coaliția de urgență pentru sustenabilitatea financiară a Autorității Palestiniene a fost creată „ca răspuns la criza financiară urgentă și fără precedent” cu care se confruntă Autoritatea Palestiniană, a transmis Ministerul spaniol de Externe.

Aceasta își propune să stabilizeze finanțele organismului cu sediul la Ramallah, în Cisiordania, să păstreze capacitatea acestuia de a guverna, să furnizeze servicii esențiale și să mențină securitatea, „toate acestea fiind esențiale pentru stabilitatea regională și păstrarea soluției cu două state”, potrivit aceleiași surse.

Coaliția mai cuprinde următoarele state: Belgia, Danemarca, Elveția, Islanda, Irlanda, Norvegia și Slovenia.

Biroul prim-ministrului palestinian Mohammad Mustafa a anunțat că donatorii au promis cel puțin 170 de milioane de dolari pentru a finanța Autoritatea Palestiniană. Din această sumă, doar Arabia Saudită va oferi 90 de milioane de dolari, a anunțat ministrul de Externe, prințul Faisal bin Farhan.

Israelul colectează banii destinați Palestinei

În temeiul Protocolului de la Paris, din 1994, Israelul colectează veniturile fiscale în numele Autorității Palestiniene.

După izbucnirea războiului în Fâșia Gaza, în 2023, Israelul a reținut veniturile fiscale destinate Autorității Palestiniene, care arată că serviciile de bază, precum sănătatea și educația, s-au deteriorat, iar sărăcia a crescut. La rândul lor, isralienii sausțin că banii pe care îi rețin sunt destinați rambursării cheltuielilor cu electricitatea pe care o vând palestinienilor.

Ministrul de Finanțe al Israelului, Bezalel Smotrich, care a oprit toate plățile către Autoritatea Palestiniană în urmă cu patru luni, a declarat că va continua să facă totul pentru a provoca prăbușirea guvernului palestinian prin „strangulare economică”. Scopul – prevenirea creării unui stat palestinian.

Acest anunț vine în contextul în care aliații tradiționali ai Israelului, în special Franța și Regatul Unit, se numără printre o serie de țări care au recunoscut statul palestinian la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, care s-a ținut săptămâna aceasta la New York.

