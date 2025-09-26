RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 721. Trump: „Nu voi permite Israelului să anexeze Cisiordania”

Donald Trump anunță că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania ocupată.

Mai mulți miniștri israelieni de extremă dreaptă au cerut anexarea, ca represalii pentru recunoașterea unui stat palestinian de către țări din Occident, notează AFP.

„Nu, nu voi permite!”

„Nu voi permite Israelului să anexeze Cisiordania. Nu, nu voi permite! Nu se va întâmpla”, a declarat președintele american, care nu luase încă o poziție publică pe această temă, înainte de a repeta: „Nu voi permite Israelului să anexeze Cisiordania. Este suficient! Este timpul să înceteze acum!”.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu, cu care Donald Trump a vorbit joi, a afirmat că guvernul său va extinde așezările evreiești din Cisiordania ocupată, ca răspuns la recunoașterea de către țări occidentale a unui stat palestinian. Miniștrii israelieni de extremă dreaptă Itamar Ben Gvir și Bezalel Smotrich au cerut anexarea Cisiordaniei.

„Suntem destul de aproape de a avea un acord privind Gaza și poate chiar pacea”, a mai spus Donald Trump.

Președintele republican a prezentat săptămâna aceasta mai multor lideri arabi și musulmani, în marja Adunării Generale a ONU la New York, o nouă inițiativă pentru a pune capăt conflictului din teritoriul palestinian. Acest plan ar trebui să răspundă atât preocupărilor israeliene, cât și ale țărilor din Orientul Mijlociu.

Principalele puncte prevăd un armistițiu permanent în Gaza, eliberarea ostaticilor israelieni deținuți în teritoriul palestinian, o retragere israeliană și un aflux de ajutor umanitar, a declarat pentru AFP o sursă diplomatică familiarizată cu reuniunea.

De asemenea, Statele Unite propun o nouă inițiativă de guvernare pentru Gaza, excluzând Hamas.

Potrivit aceleiași surse, liderii arabi și musulmani au cerut garanții din partea președintelui american împotriva anexării unor părți din Cisiordania (ocupată de Israel din 1967) sau a oricărei măsuri care ar putea modifica statu-quoul juridic și istoric al locurilor sfinte de la Ierusalim.

