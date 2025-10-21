Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 746. Trump amenință Hamas, Israelul a făcut un anunț important

21 oct. 2025, 07:59, Actualitate
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 746. Trump amenință Hamas, Israelul a făcut un anunț important / Sursa: Profimedia

Israelul a anunțat că a recuperat, prin intermediul Crucii Roșii, corpul unui alt ostatic reținut în Fâșia Gaza, al 13-lea returnat de Hamas în temeiul acordului de încetare a focului.

„Israelul primit, prin intermediul Crucii Rolii, sicriul unui ostatic dispărut, care a fost predat armatei și Shin Bet (n.r. – serviciul de informații interne israelian), din Fâșia Gaza”, a indicat biroul prim-ministrului Netanyahu.

Corpul urmează să fie repatriat în Israel și transferat la centrul medico-legal pentru identificare.

Trump: „Hamas va fi eradicată dacă…”

Cu puțin timp înainte, un oficial Hamas a declarat pentru AFP că aripa sa armată tocmai predase un corp Crucii Roșii, după ce l-a primit de la Brigăzile Abu Ali Mustafa. Această organizație este aripa armată a Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei (PFLP).

În altă ordine de idei, președintele Donald Trump a dat asigurări că „Hamas va fi eradicat” dacă nu va respecta acordul de încetare a focului în Fâșia Gaza.

„Am făcut o înțelegere cu Hamas, că va respecta acest acord, și, dacă nu va face acest lucru, îl vom eradica, dacă este necesar. Vor fi eradicați și ei știu asta”, a declarat președintele american.

Trump a făcute aceste declarații în timp ce emisarii săi, Steve Witkoff și Jared Kushner, s-au întâlnit, luni, cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, la o zi după ce bombardamentele israeliene lansate asupra Fâșiei Gaza au stârnit îngrijorări că fragilul armistițiu intrat în vigoare pe 10 octombrie ar putea fi pus în pericol.

Trump a spus că Israelul a lansat lovituri în Gaza ca răspuns la atacuri ale Hamas, care a negat acuzațiile. Apărarea Civilă din Gaza a raportat cel puțin 45 de palestinieni uciși în bombardamente.

