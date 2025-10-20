Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 745. Israel a bombardat puternic Gaza, dar promite să reia implementarea armistițiului

20 oct. 2025, 09:42, Actualitate
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 745. Israel a bombardat puternic Gaza, dar promite să reia implementarea armistițiului

Armata israeliană a anunțat că va înceta atacurile în Fâșia Gaza, în conformitate cu armistițiul, după ce a efectuat zeci de lovituri mortale.

Potrivit IDF, atacurile au vizat ținte Hamas, acuzate de lovituri împotriva trupelor israeliene, notează AFP.

„În conformitate cu directivele de la nivel politic și după o serie de atacuri semnificative ca răspuns la încălcările Hamas, armata a reluat aplicarea armistițiului. Armata israeliană va continua să respecte acordul de armistițiu și va răspunde ferm la orice încălcare”, a precizat IDF într-un comunicat.

Anterior, armata israeliană informase că a atacat zeci de ținte ale Hamas în întreaga enclavă palestiniană, inclusiv trupe, tuneluri și depozite de arme, după ce militanți palestinieni au lansat o rachetă antitanc și au deschis focul asupra trupelor sale, omorând doi soldați israelieni.

IDF și Hamas se acuză reciproc

Israelul a lansat, duminică, o serie de lovituri aeriene în Fâșia Gaza și a anunțat că oprește din nou distribuirea ajutoarelor umanitare în enclava palestiniană, ca răspuns după atacurile asupra forțelor sale, care au ucis doi soldați israelieni.

Apărarea civilă din Fâșia Gaza a consemnat cel puțin 33 de decese în urma raidurilor israeliene, conform unui bilanț provizoriu al noilor atacuri pentru care Israelul și gruparea Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistițiului mediat de președintele american Donald Trump.

Brațul armat al Hamas, Brigăzile al-Qassam, și-a reconfirmat angajamentul față de armistițiu și a negat implicarea combatanților săi în confruntările care au avut loc în localitatea Rafah și care survin după alte incidente armate în urma cărora Israelul și gruparea palestiniană s-au acuzat reciproc în ultimele zile de încălcarea acordului de încetare a focului.

Dar premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că a ordonat armatei să răspundă cu forță la ceea ce el a descris drept încălcări ale armistițiului de către Hamas, iar un oficial de securitate israelian a anunțat că transportul ajutoarelor umanitare către Fâșia Gaza a fost oprit până la noi ordine.

Pentru un acord de pace definitiv rămân de soluționat numeroase puncte complicate, precum dezarmarea Hamas, refuzată de gruparea palestiniană, administrarea enclavei palestiniene și constituirea unei „forțe de stabilizare” internaționale.

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 657. Israelul pregătește anexarea Cisiordaniei! Vot favorabil în Knesset

