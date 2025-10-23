RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 748. ONU cere Israelului să permită accesul ajutoarelor în Gaza

Curtea Supremă a ONU a decis că Israelul trebuie să permită ajutoare în Gaza, iar restricțiile impuse în acest sens în ultimii doi ani au încălcat obligațiilor sale, scrie The Guardian.

De asemenea, avizul consultativ al Curții Internaționale de Justiție de la Haga a constatat că Israelul are datoria de a nu împiedica furnizarea de ajutor de către organizațiile ONU, inclusiv Agenția palestiniană de ajutorare a ONU, UNRWA, aflată în dificultate, căreia i s-a interzis, în fapt, prezența pe teritoriu din ianuarie 2025.

Se cere suspendare Israelului din ONU

Instanța a transmis că Israelul nu a prezentat dovezi suficiente pentru a justifica încetarea cooperării cu UNRWA pe motiv că nu era o organizație neutră în temeiul convențiilor de la Geneva. În schimb, instanța a constatat că organizația era coloana vertebrală a întregii asistențe umanitare din zonă, obligând Israelul să coopereze cu organizația cu bună-credință.

Hotărârea conform căreia Israelul a încălcat imunitățile ONU, așa cum sunt prevăzute în carta ONU, precum și că a ignorat obligațiile sale umanitare ca putere ocupantă în temeiul convențiilor de la Geneva, va duce, cu siguranță, la noi apeluri pentru suspendarea Israelului din ONU.

De asemenea, este posibil ca unele țări să susțină acum că secretarul general al ONU, António Guterres, ar trebui să solicite despăgubiri Israelului pentru încălcarea imunităților personalului ONU și ale entităților din interiorul Palestinei ocupate, prin bombardarea acestora și încetarea cooperării cu UNRWA.

Israelul a plătit despăgubiri într-un caz anterior, acum aproape 40 de ani.

Israelul a respins concluziile CIJ. Într-un mesaj pe platforma de socializare X, ministerul israelian de externe a declarat că a respins categoric concluziile curții și a adăugat: „Israelul își respectă pe deplin obligațiile care îi revin în temeiul dreptului internațional”.

