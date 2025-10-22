Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 747. Hamas anunță că a dat o „lovitură severă” unui grup armat care amenință securitatea în Gaza

22 oct. 2025, 09:54, Actualitate
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 747. Hamas anunță că a dat o „lovitură severă” / Sursa FOTO: Profimedia

O forță de securitate din cadrul mișcării islamiste Hamas susține că a dat o „lovitură severă” în sudul Fâșiei Gaza unui grup armat care amenință securitatea teritoriului palestinian.

Forța de Descurajare, o entitate de securitate creată recent de Hamas, a transmis într-un comunicat că a vizat, „marți dimineața devreme, în Fâșia Gaza, miliția lui Yasser Abu Shabab, care a încercat să destabilizeze securitatea internă și să desfășoare activități suspecte și ilegale”.

Ea a mai precizat că „operațiunea a dus la arestarea mai multor membri ai miliției și la confiscarea echipamentului și instrumentelor militare folosite în activitățile lor subversive, după o monitorizare atentă a mișcărilor acestora în ultimele zile”.

Beduinii, sprijiniți de israelieni

Conform relatărilor din mass-media israeliene și palestiniene, un grup armat numit Forțele Populare, format din membri ai unui trib beduin condus de Yasser Abu Shabab, operează în această regiune sudică, deși dimensiunea sau arsenalul grupului nu sunt cunoscute oficial.

În iunie, autoritățile israeliene au recunoscut că sprijină și înarmează clanuri palestiniene care se opun Hamas, fără a-l numi direct pe cel condus de Yasser Abu Shabab.

Unitatea de securitate a Hamas susține că „vizează în mod continuu ascunzătorile celor care amenință securitatea societății sau adăpostesc persoane în afara legii”.

Ciocniri între grupuri palestiniene au izbucnit la începutul săptămânii trecute în cartierul Shujaya, din orașul Gaza, între această forță a Hamas și grupuri armate, inclusiv cea a lui Yasser Abu Shabaab.

Duminică, un martor din Rafah (în sudul Fâșiei) a raportat „schimburi de focuri” între Forța de Descurajare și gruparea armată a lui Yasser Abu Shabaab. Potrivit acestuia, armata israeliană a intervenit, apoi. Acest incident a precedat o serie de atacuri aeriene israeliene de duminică, care au subminat armistițiul dintre Israel și Hamas, în vigoare din 10 octombrie.

Chiar săptămâna trecută, o televiziune apropiată de Hamas a publicat o înregistrare video care arăta ceea ce susținea a fi „execuția a opt colaboratori israelieni” pe străzile orașului Gaza, după retragerea IDF.

