RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 760. Israelul confirmă că a primit trupul unui presupus ostatic, predat de Hamas

Biroul prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, a confirmat că armata și Shin Bet (agenția de informații interne) au primit de la Crucea Roșie sicriul cu trupul unui presupus ostatic, predat de Hamas, ca parte a acordului de încetare a focului.

„Israel a primit, prin intermediul Crucii Roșii, sicriul unui ostatic dispărut, care a fost predat Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF) și Shin Bet, în Fâșia Gaza. De acolo, va fi transportat în Israel, unde va fi primit cu onoruri militare de un rabin militar”, se arată în notă.

Unde au descoperit cadavrul

Centrul național de medicină legală din Israel va trebui să verifice ulterior dacă aceste rămășițe aparțin unuia dintre cei opt ostatici decedați care încă se aflau în Fâșia Gaza.

Conform declarațiilor anterioare ale Hamas, trupul neînsuflețit a fost găsit în urma săpăturilor efectuate în cartierul Shujaiya, din orașul Gaza, un punct care acum face parte din ceea ce este cunoscut sub numele de „linia galbenă”, zona în care s-au repliat trupele israeliene în această primă fază a armistițiului.

În plus, în nota respectivă, islamiștii au afirmat că trupul neînsuflețit aparține unui soldat israelian, despre care nu au oferit mai multe detalii.

Conform mai multor publicații locale din această săptămână, în Gaza mai rămân opt cadavre de ostatici, toți bărbați, printre care se află un soldat americano-israelian, un student din Tanzania și un fermier thailandez care lucra în kibuțul Beeri.

De la intrarea în vigoare a armistițiului, Hamas a declarat că întâmpină dificultăți în localizarea cadavrelor ostaticilor din cauza tonelor de moloz și pentru că nu au întotdeauna acces la utilaje grele.

Israel, totuși, a acuzat islamiștii că întârzie în mod deliberat predarea acestor cadavre pentru a evita abordarea dezarmării lor, o chestiune pe care trebuie să o discute alături de mediatori atunci când negocierile pentru a doua fază a acordului vor fi reluate.

