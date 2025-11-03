RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 758. Israel a primit cadavrele a trei ostatici din Gaza

Israelul a primit din partea Crucii Roșii rămășițele a trei ostatici răpiți de Hamas la 7 octombrie 2023 și duși în Fâșia Gaza, a anunțat, într-un comunicat, biroul premierului Benjamin Netanyahu.

Sicriele ostaticilor, predate armatei israeliene și Shin Bet, serviciul de securitate internă, „vor fi transferate în Israel, unde vor fi primite în timpul unei ceremonii militare”, după care vor fi transportate la Institutul Național de Medicină Legală pentru a fi identificate, precizează comunicatul.

Câte cadavre mai sunt în Gaza

Deși Hamas nu anunță în avans identitatea cadavrelor ostaticilor eliberați, duminică a publicat imagini cu o geantă albă pe care era înregistrat numele Asaf Hamami, precum și permisul său de conducere, atunci când a anunțat predarea a trei cadavre.

Hamami deținea cel mai înalt grad, colonel în Brigada Sud a Diviziei Gaza a armatei, printre soldații uciși de Hamas în octombrie 2023.

Brigăzile Al Qassam, aripa armată a Hamas, anunțaseră anterior că vor preda duminică seara trei cadavre descoperite în sudul Fâșiei Gaza.

Până duminică, Hamas și milițiile din Gaza încă dețineau în enclavă cadavrele a 11 ostatici. Dacă institutul criminalistic israelian confirmă că cele trei cadavre returnate sunt ale unor ostatici, mai rămân de returnat opt.

De la începutul armistițiului, pe 10 octombrie, Hamas a eliberat 20 de ostatici supraviețuitori și a început să returneze cadavrele celor uciși.

Vineri, gruparea islamistă a predat Crucii Roșii trei cadavre, care, odată identificate în Israel, s-au dovedit că nu erau ale unor ostatici. Acest lucru, însă, nu a avut repercusiuni, deoarece Hamas declarase anterior că nu cunoștea în mod cert identitatea cadavrelor pe care le preda.

Israelul a returnat cele trei cadavre în Gaza la scurt timp după aceea.

