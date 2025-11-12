RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 767. Iranul anunță că a destructurat o rețea de spionaj condusă de Mossad și CIA

Iranul a anunțat că a destructurat o rețea de spionaj condusă de serviciile de informații israeliene și americane, la câteva luni după războiul dintre republica islamică și inamicul său declarat, Israelul.

„O rețea condusă de serviciile de informații americane și israeliene a fost identificată în țară și destructurată”, a transmis divizia de informații a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), armata ideologică a regimului iranian.

Iranul, lovit puternic în vară

„Operațiunea a fost executată într-un mod coordonat în mai multe provincii”, se adaugă într-un comunicat de presă, care nu oferă detalii despre data și locul operațiunilor sau numărul de arestări.

În iunie, Israelul a efectuat o serie de atacuri fără precedent împotriva Iranului, ucigând sute de oameni, inclusiv înalți oficiali militari și oameni de știință din domeniul nuclear. Teheranul a ripostat cu atacuri cu rachete și drone împotriva Israelului, în care au murit peste 25 de persoane.

Statele Unite, aliat al Israelului, au efectuat, apoi, atacuri asupra instalațiilor nucleare iraniene.

Un armistițiu între Iran și Israel a intrat în vigoare pe 24 iunie.

În ultimele luni, autoritățile iraniene au anunțat mai multe arestări pentru spionaj și executarea mai multor persoane condamnate pentru colaborare cu Mossad. O lege care a intrat în vigoare în octombrie înăsprește sancțiunile împotriva persoanelor acuzate de spionaj în favoarea Israelului, precum și a Statelor Unite.

