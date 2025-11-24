RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 779. Netanyahu a ordonat eliminarea șefului statului major al Hezbollah

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat o lovitură împotriva șefului statului major al Hezbollah, la Beirut, a indicat biroul său de presă. Ministerul libanez al Sănătății a confirmat atacul soldat cu un mort și 21 de răniți.

„În urmă cu puțin timp, armata israeliană l-a eliminat pe șeful statului major al Hezbollah în centrul Beirutului, acesta conducând întărirea și înarmarea organizației teroriste”, a afirmat biroul lui Netanyahu într-un comunicat. „Premierul a ordonat atacul la recomandarea ministrului Apărării și al șefului de stat major al armatei”, se mai spune în document.

Clădire de 9 etaje, bombardată

Anterior, armata israeliană anunțase că a efectuat „o lovitură precisă vizând un terorist-cheie al Hezbollah la Beirut”, adăugând că va da publicității mai multe detalii ulterior.

Atacul a lovit etajele trei și patru ale unui imobil cu nouă etaje, în jurul căruia ambulanțe s-au adunat, în timp ce echipe de salvare inspectau apartamentele, după cum a constatat la fața locului un jurnalist AFP.

Agenția de presă oficială libaneză a relatat despre „răniți și pagube importante în această zonă dens populată din oraș”.

Acesta este primul atac asupra periferiei sudice a Beirutului din 5 iunie și al cincilea de la încetarea focului între Israel și gruparea islamistă, intrată în vigoare la sfârșitul lunii noiembrie 2024.

În cursul dimineții, premierul Netanyahu avertizase că țara sa „va face tot ceea ce este necesar” pentru a împiedica o întărire a Hezbollah în Liban și a Hamas în Fâșia Gaza. „Continuăm să lovim terorismul pe mai multe fronturi”, a declarat el într-o reuniune a cabinetului de miniștri.

Israelul și-a intensificat recent loviturile în sudul Libanului, afirmând că vizează gruparea Hezbollah pe care o acuză că se reînarmează, încălcând acordul de încetare a focului. În schimb, autoritățile libaneze acuză Israelul de încălcarea încetării focului și de continuarea loviturilor pe teritoriul țării, unde încă mai ocupă cinci locații în sudul teritoriului.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 657. Israelul pregătește anexarea Cisiordaniei! Vot favorabil în Knesset