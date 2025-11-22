Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 777. Președintele libanez Joseph Aoun cere dezarmarea grupării Hezbollah

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 777. Președintele libanez Joseph Aoun cere dezarmarea grupării Hezbollah

22 nov. 2025, 12:25, Actualitate
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 777. Președintele libanez Joseph Aoun cere dezarmarea grupării Hezbollah
Președintele libanez Joseph Aoun cere dezarmarea grupării Hezbollah / Sursa FOTO: Profimedia

Președintele libanez Joseph Aoun, aflat sub presiuni puternice din partea Statelor Unite pentru a dezarma Hezbollah, a afirmat într-un discurs ținut în sudul țării că monopolul statului asupra armelor este „necesar și inevitabil”.

De la armistițiul care a pus capăt, acum un an, unui război mortal între Israel și mișcarea pro-iraniană, Libanul este supus unei presiuni intense din partea Washingtonului pentru a determina Hezbollah să predea armele armatei libaneze.

Armata libaneză intră în scenă

În conformitate cu acordul de armistițiu, armata libaneză urmează să desființeze prezența militară a Hezbollah între granița cu Israelul și râul Litani, la aproximativ 30 de kilometri mai la nord.

Armata a prezentat guvernului un plan, în care se angajează să ducă la îndeplinire această sarcină colosală până la sfârșitul anului, înainte de a continua în etape în restul Libanului.

În discursul său, ținut în ajunul sărbătorii naționale, președintele libanez a considerat monopolul statului asupra armelor „necesar și inevitabil”, cerând în același timp comitetului însărcinat cu supravegherea armistițiului – format din Statele Unite, Franța, ONU, Liban și Israel – „să se asigure că forțele armate libaneze controlează singure sudul țării”.

El a reiterat că Libanul este pregătit să negocieze, sub auspiciile americane sau internaționale, „orice acord care va pune capăt acestor agresiuni transfrontaliere”.

În final, Joseph Aoun i-a îndemnat pe „prietenii Libanului și țările frățești să supervizeze întregul proces stabilind un calendar clar și înființând un mecanism internațional de sprijinire a armatei libaneze”.

În ultimele săptămâni, armata israeliană și-a intensificat atacurile aeriene asupra sudului Libanului, acuzând Hezbollah că încearcă să reconstruiască acolo infrastructura militară distrusă în timpul războiului său împotriva acestei mișcări aliată cu gruparea palestiniană Hamas.

Peste 330 de persoane au fost ucise în Liban și 945 rănite de la intrarea în vigoare a armistițiului. Morris Tidball-Binz, raportorul special al ONU pentru execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrare, a denunțat „modelul repetat de ucideri ilegale și încălcări ale armistițiului de către Israel”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 657. Israelul pregătește anexarea Cisiordaniei! Vot favorabil în Knesset

Citește și

POLITICĂ Victor Ponta compară USR cu Partidul Comunist: „1945 – un grup minuscul, cu slabă susținere populară, cu lideri fără personalitate, dar bine organizat și sprijinit din afară, a început să ocupe România”
12:46
Victor Ponta compară USR cu Partidul Comunist: „1945 – un grup minuscul, cu slabă susținere populară, cu lideri fără personalitate, dar bine organizat și sprijinit din afară, a început să ocupe România”
UTILE Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
12:32
Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
POLITICĂ Daniel Băluţă a inagurat o stradă care scurtează timpul şoferilor în trafic. Proiectul a fost realizat în doar 4 luni
12:22
Daniel Băluţă a inagurat o stradă care scurtează timpul şoferilor în trafic. Proiectul a fost realizat în doar 4 luni
ACTUALITATE Fără precedent. Mașinile care nu mai pot trece de ITP în Germania, deși sunt în stare perfectă. Care este motivul
12:04
Fără precedent. Mașinile care nu mai pot trece de ITP în Germania, deși sunt în stare perfectă. Care este motivul
VIDEO Nicușor Dan, parodiat la el acasă. Povești de adormit președinți sau ce face șeful statului când nu-l vede nimeni
11:58
Nicușor Dan, parodiat la el acasă. Povești de adormit președinți sau ce face șeful statului când nu-l vede nimeni
SĂNĂTATE Medicul Vlad CIUREA dezvăluie cele două alimente care ne distrug creierul. „Moleșesc activitatea cerebrală”
11:58
Medicul Vlad CIUREA dezvăluie cele două alimente care ne distrug creierul. „Moleșesc activitatea cerebrală”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”
Cancan.ro
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
Prosport.ro
Dezvăluiri care pun pe jar circuitul WTA! Fosta rivală a Simonei Halep dă în vileag schema
Adevarul
Cât de gravă e în realitate situația economiei României. Dezvăluirea unui analist despre criza cu care ne confruntăm
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Cel mai norocos cuplu din istorie! Cum au reușit doi soți să câștige de două ori la loto în decurs de 6 luni
Digi24
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore
Cancan.ro
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă pentru bani
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Mit sau adevăr: antrenamentele pe stomacul gol ard mai multe grăsimi?
MARIUS TUCĂ SHOW Gigi Nețoiu: „Burleanu era consilierul lui Băsescu și a ajuns mare președinte al FRF”
12:00
Gigi Nețoiu: „Burleanu era consilierul lui Băsescu și a ajuns mare președinte al FRF”
ULTIMA ORĂ Incendiu puternic la un bloc din București. 15 victime au ajuns la spital. Care este starea lor
11:54
Incendiu puternic la un bloc din București. 15 victime au ajuns la spital. Care este starea lor
ACTUALITATE Catedrala Mântuirii Neamului se redeschide de Sfântul Andrei. Programul complet de Sărbători
11:47
Catedrala Mântuirii Neamului se redeschide de Sfântul Andrei. Programul complet de Sărbători
EVENIMENT Sindicaliştii de la Navrom Galaţi intră în grevă de avertisment. Protestatarii cer reluarea negocierilor colective
11:40
Sindicaliştii de la Navrom Galaţi intră în grevă de avertisment. Protestatarii cer reluarea negocierilor colective
POLITICĂ Nicușor Dan, anunț la finalul dezbaterii publice privind Strategia de Apărare a României: „Au fost operate modificări.” Va fi dezbătută luni în CSAT
11:36
Nicușor Dan, anunț la finalul dezbaterii publice privind Strategia de Apărare a României: „Au fost operate modificări.” Va fi dezbătută luni în CSAT
EXTERNE Trump față în față cu „dușmanul” său, Mamdani: „Afirmați că președintele Trump este fascist?” Trump: E OK, spune-o. E mai simplu decât să explici”
11:29
Trump față în față cu „dușmanul” său, Mamdani: „Afirmați că președintele Trump este fascist?” Trump: E OK, spune-o. E mai simplu decât să explici”