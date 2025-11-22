RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 777. Președintele libanez Joseph Aoun cere dezarmarea grupării Hezbollah

Președintele libanez Joseph Aoun, aflat sub presiuni puternice din partea Statelor Unite pentru a dezarma Hezbollah, a afirmat într-un discurs ținut în sudul țării că monopolul statului asupra armelor este „necesar și inevitabil”.

De la armistițiul care a pus capăt, acum un an, unui război mortal între Israel și mișcarea pro-iraniană, Libanul este supus unei presiuni intense din partea Washingtonului pentru a determina Hezbollah să predea armele armatei libaneze.

Armata libaneză intră în scenă

În conformitate cu acordul de armistițiu, armata libaneză urmează să desființeze prezența militară a Hezbollah între granița cu Israelul și râul Litani, la aproximativ 30 de kilometri mai la nord.

Armata a prezentat guvernului un plan, în care se angajează să ducă la îndeplinire această sarcină colosală până la sfârșitul anului, înainte de a continua în etape în restul Libanului.

În discursul său, ținut în ajunul sărbătorii naționale, președintele libanez a considerat monopolul statului asupra armelor „necesar și inevitabil”, cerând în același timp comitetului însărcinat cu supravegherea armistițiului – format din Statele Unite, Franța, ONU, Liban și Israel – „să se asigure că forțele armate libaneze controlează singure sudul țării”.

El a reiterat că Libanul este pregătit să negocieze, sub auspiciile americane sau internaționale, „orice acord care va pune capăt acestor agresiuni transfrontaliere”.

În final, Joseph Aoun i-a îndemnat pe „prietenii Libanului și țările frățești să supervizeze întregul proces stabilind un calendar clar și înființând un mecanism internațional de sprijinire a armatei libaneze”.

În ultimele săptămâni, armata israeliană și-a intensificat atacurile aeriene asupra sudului Libanului, acuzând Hezbollah că încearcă să reconstruiască acolo infrastructura militară distrusă în timpul războiului său împotriva acestei mișcări aliată cu gruparea palestiniană Hamas.

Peste 330 de persoane au fost ucise în Liban și 945 rănite de la intrarea în vigoare a armistițiului. Morris Tidball-Binz, raportorul special al ONU pentru execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrare, a denunțat „modelul repetat de ucideri ilegale și încălcări ale armistițiului de către Israel”.

