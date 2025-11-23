RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 778. Atac aerian al Israelului în Gaza soldat cu patru morți și mai mulți răniți

Un atac aerian israelian asupra unei mașini în orașul Gaza a ucis cel puțin patru persoane și a rănit alte câteva, au declarat autoritățile locale din domeniul sănătății.

Încă o dată, fragilul armistițiu dintre gruparea militantă palestiniană Hamas și Israel este pus la încercare.

Armata israeliană a transmis că verifică informația, relatează Reuters.

Martorii și medicii au declarat că atacul din cartierul dens populat Rimal a incendiat vehiculul. Nu a fost clar imediat dacă cele patru victime erau pasageri ai mașinii sau trecători.

Zeci de persoane s-au grăbit să stingă focul și să salveze victimele.

Un armistițiu tot mai fragil

Armistițiul din 10 octombrie în războiul de doi ani din Gaza a atenuat conflictul, permițând sutelor de mii de palestinieni să se întoarcă în ruinele din Gaza. Israelul și-a retras trupele din pozițiile din oraș, iar fluxul de ajutoare a crescut.

Însă violențele nu au încetat complet. Hamas a încercat să-și reafirme puterea, iar unii sunt îngrijorați de o divizare de facto a teritoriului, unde condițiile sunt cumplite.

Autoritățile sanitare palestiniene afirmă că forțele israeliene au ucis 316 persoane în atacurile asupra Gazei de la încheierea armistițiului. La rândul său, Israelul a anunțat că trei dintre soldații săi au fost uciși de la începerea armistițiului și că a atacat zeci de combatanți.

Israelul și Hamas s-au acuzat reciproc în repetate rânduri de încălcarea armistițiului.

