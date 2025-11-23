Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 778. Atac aerian al Israelului în Gaza soldat cu patru morți și mai mulți răniți

23 nov. 2025, 08:10, Actualitate
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 778. Atac aerian al Israelului în Gaza soldat cu patru morți și mai mulți răniți
Atac aerian al Israelului în Gaza soldat cu patru morți / Sursa FOTO: Shutterstock

Un atac aerian israelian asupra unei mașini în orașul Gaza a ucis cel puțin patru persoane și a rănit alte câteva, au declarat autoritățile locale din domeniul sănătății.

Încă o dată, fragilul armistițiu dintre gruparea militantă palestiniană Hamas și Israel este pus la încercare.

Armata israeliană a transmis că verifică informația, relatează Reuters.

Martorii și medicii au declarat că atacul din cartierul dens populat Rimal a incendiat vehiculul. Nu a fost clar imediat dacă cele patru victime erau pasageri ai mașinii sau trecători.

Zeci de persoane s-au grăbit să stingă focul și să salveze victimele.

Un armistițiu tot mai fragil

Armistițiul din 10 octombrie în războiul de doi ani din Gaza a atenuat conflictul, permițând sutelor de mii de palestinieni să se întoarcă în ruinele din Gaza. Israelul și-a retras trupele din pozițiile din oraș, iar fluxul de ajutoare a crescut.

Însă violențele nu au încetat complet. Hamas a încercat să-și reafirme puterea, iar unii sunt îngrijorați de o divizare de facto a teritoriului, unde condițiile sunt cumplite.

Autoritățile sanitare palestiniene afirmă că forțele israeliene au ucis 316 persoane în atacurile asupra Gazei de la încheierea armistițiului. La rândul său, Israelul a anunțat că trei dintre soldații săi au fost uciși de la începerea armistițiului și că a atacat zeci de combatanți.

Israelul și Hamas s-au acuzat reciproc în repetate rânduri de încălcarea armistițiului.

