RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 789. Soldați israelieni, răniți în urma unor confruntări în Fâșia Gaza

04 dec. 2025, 07:00, Actualitate
Soldați israelieni, răniți în urma unor confruntări în Fâșia Gaza

Mai mulți soldați israelieni au fost răniți în urma unor confruntări cu combatanți ai grupării islamiste palestiniene Hamas în sudul Fâșiei Gaza, în pofida armistițiului în vigoare.

Forțele de apărare israeliene (IDF) au indicat că „trupele au întâlnit mai mulți teroriști care au ieșit dintr-o infrastructură subterană”.

Un soldat, în stare gravă

În schimbul de focuri care a urmat, un soldat a fost grav rănit, iar alți trei, printre care un subofițer, au suferit răni ușoare.

IDF nu au oferit alte detalii despre incident, care se pare că a avut loc în partea estică a orașului Rafah, controlată de Israel, conform dpa.

Media israeliene au relatat că zeci de luptători înarmați din miliția palestiniană Hamas se ascund în continuare în tunelurile din zonă.

Localnici au declarat, pentru agenția dpa, că au auzit explozii puternice și focuri de armă în zonă, în timp ce media afiliată Hamas în Fâșia Gaza a avertizat asupra posibilității unor atacuri israeliene.

De la intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului în 10 octombrie au avut loc, în repetate rânduri, incidente soldate cu victime în Fâșia Gaza, inclusiv în rândul soldaților israelieni.

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, și-a convocat cabinetul de miniștri pentru a discuta despre reacția necesară la aceste lupte și a anunțat că țara sa „va răspunde în consecință”: „Politica noastră este clară – Israelul nu va tolera atacurile împotriva soldaților israelieni și va răspunde în consecință”.

Mai departe, Netanyahu a acuzat Hamas că „încalcă în continuare acordul de încetare a focului prin comiterea de acte teroriste împotriva forțelor israeliene”.

Situația din Rafah este deosebit de delicată, întrucât zeci de militanți Hamas continuă să se baricadeze în tuneluri, Israelul estimând chiar că numărul acestora s-ar putea ridica la câteva sute.

Cele mai noi