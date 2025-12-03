Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 788. Netanyahu vrea „o zonă tampon demilitarizată în Siria”

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 788. Netanyahu vrea „o zonă tampon demilitarizată în Siria”

03 dec. 2025, 07:00, Actualitate
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 788. Netanyahu vrea „o zonă tampon demilitarizată în Siria”
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 788. Netanyahu vrea „o zonă tampon demilitarizată în Siria” / Sursa FOTO: Profimedia

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că se așteaptă ca Siria să instituie „o zonă tampon demilitarizată” care să se întindă de la Damasc până la Înălțimile Golan, fost anexate de Israel.

Netanyahu a făcut aceste declarații într-un mesaj video în timp vizita la spital soldați răniți recent în cursul unei operațiuni în Siria.

După înlăturarea fostului președinte sirian Bashar al-Assad, anul trecut, Israelul a desfășurat soldați în zona tampon, aflată sub controlul ONU, dintre Înălțimile Golan și teritoriul controlat de sirieni, inclusiv partea siriană a Muntelui Hermon.

Armata israeliană va rămâne în această zonă tampon „pentru a asigura siguranța cetățenilor israelieni”, a spus Netanyahu.

Zona tampon se sfârșește la circa 50 km de Damasc.

Netanyahu a mai adăugat că, după atacurile întreprinse de Hamas în octombrie 2023, Israelul este decis să se protejeze împotriva amenințărilor transfrontaliere și să prevină instalarea unor extremiști ostili în zonele de frontieră.

De asemenea, potrivit șefului Guvernului, Israelul vrea să protejeze minoritatea religioasă druză din Siria, pe care o consideră un aliat.

Armata israeliană atacă în mod regulat ținte în Siria, sub pretextul că lovește depozite de arme sau echipament militar.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 657. Israelul pregătește anexarea Cisiordaniei! Vot favorabil în Knesset

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE New York Times îl atacă pe Donald Trump. Președintele SUA, acuzat că stă noaptea pe Truth Social, iar ziua, la evenimente importante, este somnoros
09:26
New York Times îl atacă pe Donald Trump. Președintele SUA, acuzat că stă noaptea pe Truth Social, iar ziua, la evenimente importante, este somnoros
AUTO Producătorii auto vor renunța la ecranele digitale din mașini în favoarea butoanelor. Care este motivul din spatele acestei decizii neașteptate
08:47
Producătorii auto vor renunța la ecranele digitale din mașini în favoarea butoanelor. Care este motivul din spatele acestei decizii neașteptate
POLITICĂ Bolojan se întâlneşte cu oficialii Austriei şi Ungariei, Christian Stocker şi Viktor Orban. La discuţii vor fi prezenţi şi oameni de afaceri români
08:38
Bolojan se întâlneşte cu oficialii Austriei şi Ungariei, Christian Stocker şi Viktor Orban. La discuţii vor fi prezenţi şi oameni de afaceri români
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.378. Negocieri la Moscova: Vladimir Putin nu cedează, pacea este tot mai departe
08:08
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.378. Negocieri la Moscova: Vladimir Putin nu cedează, pacea este tot mai departe
ISTORIE Cum erau împărțiți studenții în Iașul universitar de acum un secol: „Creștini, mozaici, alte confesiuni”
07:43
Cum erau împărțiți studenții în Iașul universitar de acum un secol: „Creștini, mozaici, alte confesiuni”
SPORT Rapid pierde în Cupa României, 1-2 cu FC Argeș și riscă eliminarea din competiție. Gâlcă: „Atitudinea m-a deranjat”
07:36
Rapid pierde în Cupa României, 1-2 cu FC Argeș și riscă eliminarea din competiție. Gâlcă: „Atitudinea m-a deranjat”
Mediafax
Accident aviatic cu 241 de morți! Descoperire de ultimă oră: Ce s-a găsit în corpul celor 53 de victime din Marea Britanie
Digi24
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
Cancan.ro
Viața i-a mai dat o LOVITURĂ devastatoare! Motivul REAL pentru care Răduleasca s-a întors în România
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Putin fixează trei condiții de neclintit în negocierile de pace: „Nu vom face compromisuri”
Mediafax
Putin a făcut anunțul amenințător: Rusia este pregătită!
Click
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
Digi24
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
Cancan.ro
CAUZA morții Roxanei Moise. Ce i-a adus sfârșitul fostei concurente de la Exatlon
Ce se întâmplă doctore
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Politicienii din SUA se plâng că mașinile au devenit prea sigure. Ce propuneri au aceștia?
ACTUALITATE Risc pentru șoferi. Panoul de semnalizare care îi pune în pericol în Podu Iloaiei
07:32
Risc pentru șoferi. Panoul de semnalizare care îi pune în pericol în Podu Iloaiei
ACTUALITATE 3 Decembrie, calendarul zilei: Julianne Moore împlinește 65 de ani, Cătălin Botezatu 59. Moare Scatman John
07:15
3 Decembrie, calendarul zilei: Julianne Moore împlinește 65 de ani, Cătălin Botezatu 59. Moare Scatman John
NEWS ALERT Donald Trump a anulat toate actele semnate de Joe Biden cu Autopen. Mii de grațieri sunt în pericol: de la familia Biden, Armată, până la Fauci
07:00
Donald Trump a anulat toate actele semnate de Joe Biden cu Autopen. Mii de grațieri sunt în pericol: de la familia Biden, Armată, până la Fauci
FINANCIAR Declinul Bitcoin lovește direct în familia Trump. Averea familiei prezidențiale a scăzut cu 1 miliard de dolari
06:54
Declinul Bitcoin lovește direct în familia Trump. Averea familiei prezidențiale a scăzut cu 1 miliard de dolari
1 AN DE LA ANULARE 3 decembrie. Începe numărătoarea inversă după decizia CCR de validare a primului tur al alegerilor prezidențiale. România se pregătește pentru turul al doilea și așteaptă desecretizarea documentelor CSAT
06:00
3 decembrie. Începe numărătoarea inversă după decizia CCR de validare a primului tur al alegerilor prezidențiale. România se pregătește pentru turul al doilea și așteaptă desecretizarea documentelor CSAT
CONTROVERSĂ 1 Decembrie 2025, ziua în care „România Onestă” a sfidat „România Reală.” În timp ce la Cotroceni a curs șampania, peste 100.000 de oameni din Prahova şi Dâmboviţa nu au apă potabilă. Sociolog: „Ne-a arătat exact această divizare a societății”
06:00
1 Decembrie 2025, ziua în care „România Onestă” a sfidat „România Reală.” În timp ce la Cotroceni a curs șampania, peste 100.000 de oameni din Prahova şi Dâmboviţa nu au apă potabilă. Sociolog: „Ne-a arătat exact această divizare a societății”

Cele mai noi