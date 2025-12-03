RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 788. Netanyahu vrea „o zonă tampon demilitarizată în Siria”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că se așteaptă ca Siria să instituie „o zonă tampon demilitarizată” care să se întindă de la Damasc până la Înălțimile Golan, fost anexate de Israel.

Netanyahu a făcut aceste declarații într-un mesaj video în timp vizita la spital soldați răniți recent în cursul unei operațiuni în Siria.

După înlăturarea fostului președinte sirian Bashar al-Assad, anul trecut, Israelul a desfășurat soldați în zona tampon, aflată sub controlul ONU, dintre Înălțimile Golan și teritoriul controlat de sirieni, inclusiv partea siriană a Muntelui Hermon.

Armata israeliană va rămâne în această zonă tampon „pentru a asigura siguranța cetățenilor israelieni”, a spus Netanyahu.

Zona tampon se sfârșește la circa 50 km de Damasc.

Netanyahu a mai adăugat că, după atacurile întreprinse de Hamas în octombrie 2023, Israelul este decis să se protejeze împotriva amenințărilor transfrontaliere și să prevină instalarea unor extremiști ostili în zonele de frontieră.

De asemenea, potrivit șefului Guvernului, Israelul vrea să protejeze minoritatea religioasă druză din Siria, pe care o consideră un aliat.

Armata israeliană atacă în mod regulat ținte în Siria, sub pretextul că lovește depozite de arme sau echipament militar.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 657. Israelul pregătește anexarea Cisiordaniei! Vot favorabil în Knesset