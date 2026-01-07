Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 823. Protestele din Iran au cuprins și capitala Teheran. Poliția a dat cu gaze lacrimogene în Marele Bazar

07 ian. 2026, 07:00, Actualitate
Poliția iraniană a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa zeci de protestatari care scandau sloganuri politice împotriva guvernului în Marele Bazar din Teheran, potrivit unor ONG-uri.

Mai multe videoclipuri au fost postate pe rețelele de socializare, transmite AFP.

„Pahlavi se va întoarce”

Protestatarii au strigat „Pahlavi se va întoarce”, referindu-se la dinastia răsturnată de revoluția islamică din 1979. De asemenea, s-a scandat „Seyyed Ali va fi răsturnat”, numele liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, conform mai multor imagini. „Libertate! Libertate!” și „Fără rușine!” au scandat zeci de persoane.

Imaginile arată forțele de securitate folosind gaze lacrimogene și fum înțepător care umple bazarul, determinând fuga protestatarilor.

Agenția de știri iraniană Fars a relatat despre „adunări sporadice” care au fost dispersate de poliție.
Deși Fars a considerat imposibil de stabilit numărul manifestanților, unul dintre jurnaliștii săi a estimat că aproximativ 150 de persoane au scandat sloganuri.

Unele părți ale bazarului, inclusiv piața aurului, au fost închise după prânz, „în semn de protest față de creșterea cursurilor de schimb valutar și a instabilității prețurilor”.

Cel puțin 12 morți în Iran

Mișcarea, inițial legată de costul vieții, a început pe 28 decembrie în Capitală, înainte de a se extinde în alte provincii. Este cea mai mare de la protestele declanșate la sfârșitul anului 2022 de moartea în arest a tinerei Mahsa Amini, arestată pentru încălcarea codului vestimentar strict al femeilor.

Deși nu este comparabilă în acest moment, ea reprezintă o provocare semnificativă pentru Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, care este la putere din 1989, într-un moment în care țara pare slăbită după războiul cu Israelul din iunie 2025 și după ce ONU a reluat sancțiuni legate de programul nuclear al Iranului, în septembrie.

Cel puțin 12 persoane au fost ucise în Iran de la începutul acestor proteste, inclusiv membri ai forțelor de securitate, potrivit unui bilanț AFP bazat pe anunțuri oficiale și relatări din mass-media. ONG-urile cu sediul în străinătate consideră că acest număr ar putea fi mult mai mare.

