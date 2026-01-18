Război în Orientul Mijlociu, ziua 834. Israelul contestă o decizie luată de Trump legată de viitorul Fâșiei Gaza

Israelul contestă componența unui organism al Consiliului de Pace din Gaza anunțat de președintele american Donald Trump, din care fac parte ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, și un oficial qatarez.

„Anunțul privind componența Comitetului Director pentru Gaza, care ține de Consiliul de Pace pentru Gaza (înființat de Trump și prezidat de acesta), nu a fost coordonat cu Israelul și contravine politicii sale”, se arată într-un comunicat publicat de biroul premierului Benjamin Netanyahu.

Marco Rubio, băgată în ședință de israelieni

„Premierul israelian i-a cerut ministrului său de Externe să-l contacteze pe secretarul de stat american Marco Rubio în această privință”, se arată în comunicat.

Mai mulți lideri mondiali au fost invitați să se alăture așa-numitului Consiliu de Pace pentru Gaza, a anunțat președintele american Donald Trump, însă componența exactă a consiliului rămâne neclară, informează dpa. Washingtonul ar fi trimis invitații președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, președintelui egiptean Abdel-Fattah al-Sissi și președintelui argentinian Javier Milei, precum și altora.

Consiliul de Pace pentru Gaza face parte din cea de-a doua fază a planului de pace al lui Trump pentru Fâșia Gaza, care prevede încetarea războiului cu Israelul și dezarmarea organizației extremiste Hamas.

Organismul urmează să supravegheze noul comitet de tranziție pentru Fâșia Gaza, care a fost în mare parte distrusă în războiul dintre Hamas și Israel. Președintele Trump va prezida consiliul.

