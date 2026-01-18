Prima pagină » Actualitate » Război în Orientul Mijlociu, ziua 834. Israelul contestă o decizie luată de Trump legată de viitorul Fâșiei Gaza

Război în Orientul Mijlociu, ziua 834. Israelul contestă o decizie luată de Trump legată de viitorul Fâșiei Gaza

18 ian. 2026, 07:00, Actualitate
Război în Orientul Mijlociu, ziua 834. Israelul contestă o decizie luată de Trump legată de viitorul Fâșiei Gaza
Război în Orientul Mijlociu, ziua 834. Israelul contestă o decizie luată de Trump / Sursa FOTO: Profimedia

Israelul contestă componența unui organism al Consiliului de Pace din Gaza anunțat de președintele american Donald Trump, din care fac parte ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, și un oficial qatarez.

„Anunțul privind componența Comitetului Director pentru Gaza, care ține de Consiliul de Pace pentru Gaza (înființat de Trump și prezidat de acesta), nu a fost coordonat cu Israelul și contravine politicii sale”, se arată într-un comunicat publicat de biroul premierului Benjamin Netanyahu.

Marco Rubio, băgată în ședință de israelieni

„Premierul israelian i-a cerut ministrului său de Externe să-l contacteze pe secretarul de stat american Marco Rubio în această privință”, se arată în comunicat.

Mai mulți lideri mondiali au fost invitați să se alăture așa-numitului Consiliu de Pace pentru Gaza, a anunțat președintele american Donald Trump, însă componența exactă a consiliului rămâne neclară, informează dpa. Washingtonul ar fi trimis invitații președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, președintelui egiptean Abdel-Fattah al-Sissi și președintelui argentinian Javier Milei, precum și altora.

Consiliul de Pace pentru Gaza face parte din cea de-a doua fază a planului de pace al lui Trump pentru Fâșia Gaza, care prevede încetarea războiului cu Israelul și dezarmarea organizației extremiste Hamas.

Organismul urmează să supravegheze noul comitet de tranziție pentru Fâșia Gaza, care a fost în mare parte distrusă în războiul dintre Hamas și Israel. Președintele Trump va prezida consiliul.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 641. „Hamas dorește un armistițiu în Gaza”

Război în Orientul Mijlociu, ziua 524. Ayatollahul Ali Khamenei afirmă că Iranul nu încearcă să se doteze cu arma nucleară

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Oamenii din Craiova, lăsaţi fără căldură de 48 de ore, îi strigă premierului: „Bolojane, dă-ne banii! Venim peste tine, la Bucureşti”
15:18
Oamenii din Craiova, lăsaţi fără căldură de 48 de ore, îi strigă premierului: „Bolojane, dă-ne banii! Venim peste tine, la Bucureşti”
SĂNĂTATE Secretul ascuns în celulele inimii: ce au descoperit cercetătorii estonieni și cum ar putea schimba tot ce știm despre bolile cardiace
15:11
Secretul ascuns în celulele inimii: ce au descoperit cercetătorii estonieni și cum ar putea schimba tot ce știm despre bolile cardiace
SCANDAL Scandal uriaș de corupție în Europa, la o zi după preluarea președinției UE. „Luptătorul anticorupție” din Cipru, dat de gol de propria familie într-o înregistrare video. Care sunt acuzațiile
15:02
Scandal uriaș de corupție în Europa, la o zi după preluarea președinției UE. „Luptătorul anticorupție” din Cipru, dat de gol de propria familie într-o înregistrare video. Care sunt acuzațiile
VIDEO VIDEO. Pe pârtie, ca la mall. Turiști se plimbă pe pârtiile de ski ca pe podiumul de modă, punând vieți în pericol. Ce apel face Jandarmeria
15:01
VIDEO. Pe pârtie, ca la mall. Turiști se plimbă pe pârtiile de ski ca pe podiumul de modă, punând vieți în pericol. Ce apel face Jandarmeria
PORTRET Meciul secolului la Polul Nord. Cine este Frederik, tânărul premier groenlandez, care rezistă în fața asediului Casei Albe. La ce este campion
14:45
Meciul secolului la Polul Nord. Cine este Frederik, tânărul premier groenlandez, care rezistă în fața asediului Casei Albe. La ce este campion
FLASH NEWS Lia Olguţa Vasilescu îl va premia pe salvatorul fetiţei din Craiova: „Primăria îi va acorda titlul de cetățean de onoare”
14:30
Lia Olguţa Vasilescu îl va premia pe salvatorul fetiţei din Craiova: „Primăria îi va acorda titlul de cetățean de onoare”
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
Cancan.ro
Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai, potrivit meteorologilor EaseWeather
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
David Popovici, bun de plată! Campionul olimpic a pariat și a rămas dator peste noapte. „Nu a vrut și am insistat!”. Cui îi datorează bani
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Digi24
Gafă a Paulei Seling, la preselecția pentru Eurovision din Moldova. Expresia folosită despre care spune că nu știa că e în limba rusă
Cancan.ro
'Te aștept la lecții'. Ilona Brezoianu o pune la punct pe Andreea Bălan după declaraţiile de la emisiunea lui Măruţă
Ce se întâmplă doctore
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Descopera.ro
O structură cosmică bizară a fost descoperită la „doar” 2 miliarde de ani după Big Bang
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
„Marea Mamă”, figurina din Epoca de Piatră care oferea protecție pentru casele oamenilor

Cele mai noi

Trimite acest link pe