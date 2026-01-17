Prima pagină » Actualitate » Război în Orientul Mijlociu, ziua 833. Trump, mesaj de mulțumire transmis conducerii Iranului. Cum a fost posibil

17 ian. 2026, 13:54, Actualitate
Președintele SUA, Donald Trump, a mulțumit conducerii Iranului pentru că a anulat sute de condamnări la moarte ale protestatarilor. Donald Trump a trimis mesajul pe propria rețea de socializare, Truth Social.

„Respect foarte mult”

„Respect foarte mult faptul că toate spânzurările programate, care urmau să aibă loc ieri (peste 800 dintre ele), au fost anulate de conducerea Iranului. Mulțumesc”, a scris Donald Trump.

Americanii susțin că Iranul a suspendat 800 de execuții ale cetățenilor condamnați pentru că au protestat față de conducerea statului. Asta în urma presiunilor făcute de americani și după ce Donald Trump ar fi fost convins de țările din Golf să nu atace Iranul.

„Toate opțiunile rămân pe masă pentru Statele Unite”, a declarat, joi, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, adăugând că președintele american a avertizat Teheranul cu privire la „consecințe grave” dacă reprimarea mișcării de protest va continua.

Guvernul american anunțase anterior sancțiuni economice împotriva oficialilor acuzați de coordonarea represiunii, inclusiv a lui Ali Larijani, care conduce cel mai înalt organism de securitate al Iranului.

De la începutul protestelor din 28 decembrie, Donald Trump a amenințat în repetate rânduri cu o intervenție împotriva Teheranului, înainte de a susține miercuri că a fost informat „de surse foarte importante” că „uciderile au încetat” și că execuțiile planificate ale demonstranților „nu vor avea loc”.

