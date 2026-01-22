Război în Orientul Mijlociu, ziua 838. Israelul a atacat posturi de frontieră între Siria și Liban

Armata israeliană a anunțat că a vizat patru puncte de trecere a frontierei între Siria și Liban, asigurând că acestea erau folosite de Hezbollah pentru trafic de arme. Anterior, au avut loc atacuri mortale asupra sudului Libanului, notează AFP.

În ciuda armistițiului care în noiembrie 2024 a pus capăt războiului cu Hezbollah, armata israeliană continuă să lovească regulat teritoriul libanez, sub pretextul că vizează gruparea Hezbollah, pro-iraniană.

Lovituri în nord-estul Libanului

În cursul serii, armata israeliană a raportat lovirea a patru puncte de trecere a frontierei între Siria și Liban, folosite de Hezbollah, în opinia sa, pentru „trafic de arme”. Aceste puncte de trecere a frontierei sunt situate „în regiunea Hermel, în nord-estul Libanului”, a precizat armata într-un comunicat.

Mai devreme în cursul zilei, Israelul a țintit mai multe zone din sudul Libanului: potrivit Agenției Naționale de Informații (ANI, agenția oficială de presă libaneză), aviația israeliană a vizat și distrus clădiri din cinci sate – Qanarit, Kfour, Jarjouaa, Kharayeb și Ansar.

Armata israeliană emisese anterior un ordin de evacuare pentru aceste localități – „Pentru siguranța voastră, trebuie să evacuați imediat și să vă deplasați la cel puțin 300 de metri distanță”, a scris pe X purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Avichay Adraee, în atenția locuitorilor din apropierea anumitor clădiri.

Atacurile asupra satului Qanarit au fost masive, potrivit unui corespondent AFP aflat în apropierea locului, care a fost rănit ușor, la fel ca alți doi jurnaliști. Potrivit Ministerului libanez al Sănătății, în total 19 persoane au fost rănite și cinci au fost spitalizate.

Într-un comunicat, armata libaneză a denunțat „continuarea atacurilor israeliene (…) care vizează clădiri și locuințe civile. Aceste atacuri împiedică eforturile armatei să finalizeze implementarea planului său”.

Israelul a subliniat că eforturile Libanului de a dezarma Hezbollah, care trebuie să continue în toată țara, reprezintă „un început încurajator, dar departe de a fi suficient”.

RECOMANDAREA AUTORULUI: