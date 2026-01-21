Război în Orientul Mijlociu, ziua 837. Iranul a neutralizat circa 40.000 de terminale Starlink și a blocat accesul la Internet

Autoritățile din Iran au neutralizat circa 40.000 de terminale de Internet ale Starlink, compania deținută de miliardarul american Elon Musk, care le-a oferit acces la Internet manifestanților ce încearcă să înlăture regimul de la putere.

Nu este clar dacă aceste dispozitive au fost confiscate sau dezactivate prin mijloace de război electronic.

Teheranul acuză SUA și Israel

Autoritățile de la Teheran au descris revoltele violente începute în ultimele zile din decembrie ca fiind orchestrate din străinătate, în special de către SUA și Israel.

În urmă cu 11 zile, iranienii au tăiat accesul la Internet, pentru a împiedica protestatarii să se organizeze și să comunice cu Occidentul. Imediat, Elon Musk le-a venit în ajutor oamenilor oferindu-le acces la Internet prin rețeaua sa de sateliți Starlink.

Utilizatorii Starlink au nevoie de o antenă cu funcție de rooter pentru a se conecta la Internet, dar semnalul unui terminal Starlink poate fi localizat. Acest sistem este interzis în Iran, iar aceia care-l folosesc riscă să ajungă la închisoare.

Se estimează că aproximativ 50.000 de terminale Starlink au fost introduse în țară pe căi ascunse.

Mii de morți și arestați

Protestele din Iran, lansate pe 28 decembrie de comercianții din Teheran care și-au văzut afacerile afectate de hiperinflație, s-au extins și au degenerat în violențe majore, soldate cu mii de victime și de arestări.

Acțiunea puternică a forțelor de ordine, descrisă de ONG-ul Amnesty International drept un „masacru”, a calmat în mare măsură aceste revolte și încercarea de înlăturare a regimului condus de ayatollahul Ali Khamenei a fost, deocamdată, zădărnicită.

Șeful Poliției iraniene le-a dat un ultimatum de trei zile participanților la revolte să se predea, promițându-le că vor fi tratați cu „mai multă clemență”. Potrivit informațiilor oficiale, peste 3.000 de protestatari au fost arestați în timpul reprimării revoltelor, dar ONG-urile avansează cifre de aproximativ 20.000 de arestări.

Nu au fost publicate oficial date despre numărul deceselor. Potrivit ONG-ului Iran Human Rights (IHR) cel puțin 3.428 de manifestanți.

Ayatollahul Khamenei a menționat „mii de peroane ucise”, făcând referire la „răzvrătiți” despre care a spus că s-au lăsat manipulați de SUA și Israel.

RECOMANDAREA AUTORULUI: