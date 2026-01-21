Prima pagină » Actualitate » Război în Orientul Mijlociu, ziua 837. Iranul a neutralizat circa 40.000 de terminale Starlink și a blocat accesul la Internet

Război în Orientul Mijlociu, ziua 837. Iranul a neutralizat circa 40.000 de terminale Starlink și a blocat accesul la Internet

21 ian. 2026, 07:00, Actualitate
Război în Orientul Mijlociu, ziua 837. Iranul a neutralizat circa 40.000 de terminale Starlink și a blocat accesul la Internet
Iranul a neutralizat circa 40.000 de terminale Starlink

Autoritățile din Iran au neutralizat circa 40.000 de terminale de Internet ale Starlink, compania deținută de miliardarul american Elon Musk, care le-a oferit acces la Internet manifestanților ce încearcă să înlăture regimul de la putere.

Nu este clar dacă aceste dispozitive au fost confiscate sau dezactivate prin mijloace de război electronic.

Teheranul acuză SUA și Israel

Autoritățile de la Teheran au descris revoltele violente începute în ultimele zile din decembrie ca fiind orchestrate din străinătate, în special de către SUA și Israel.

În urmă cu 11 zile, iranienii au tăiat accesul la Internet, pentru a împiedica protestatarii să se organizeze și să comunice cu Occidentul. Imediat, Elon Musk le-a venit în ajutor oamenilor oferindu-le acces la Internet prin rețeaua sa de sateliți Starlink.

Utilizatorii Starlink au nevoie de o antenă cu funcție de rooter pentru a se conecta la Internet, dar semnalul unui terminal Starlink poate fi localizat. Acest sistem este interzis în Iran, iar aceia care-l folosesc riscă să ajungă la închisoare.

Se estimează că aproximativ 50.000 de terminale Starlink au fost introduse în țară pe căi ascunse.

Mii de morți și arestați

Protestele din Iran, lansate pe 28 decembrie de comercianții din Teheran care și-au văzut afacerile afectate de hiperinflație, s-au extins și au degenerat în violențe majore, soldate cu mii de victime și de arestări.

Acțiunea puternică a forțelor de ordine, descrisă de ONG-ul Amnesty International drept un „masacru”, a calmat în mare măsură aceste revolte și încercarea de înlăturare a regimului condus de ayatollahul Ali Khamenei a fost, deocamdată, zădărnicită.

Șeful Poliției iraniene le-a dat un ultimatum de trei zile participanților la revolte să se predea, promițându-le că vor fi tratați cu „mai multă clemență”. Potrivit informațiilor oficiale, peste 3.000 de protestatari au fost arestați în timpul reprimării revoltelor, dar ONG-urile avansează cifre de aproximativ 20.000 de arestări.

Nu au fost publicate oficial date despre numărul deceselor. Potrivit ONG-ului Iran Human Rights (IHR) cel puțin 3.428 de manifestanți.

Ayatollahul Khamenei a menționat „mii de peroane ucise”, făcând referire la „răzvrătiți” despre care a spus că s-au lăsat manipulați de SUA și Israel.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 641. „Hamas dorește un armistițiu în Gaza”

Război în Orientul Mijlociu, ziua 524. Ayatollahul Ali Khamenei afirmă că Iranul nu încearcă să se doteze cu arma nucleară

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Rareș Bogdan o ridiculizează pe Ursula von der Leyen: „Românii au o vorbă: prostia şi domnia se plătesc”
14:40
Rareș Bogdan o ridiculizează pe Ursula von der Leyen: „Românii au o vorbă: prostia şi domnia se plătesc”
REȚETE Cum prepari rețeta spaniolă de fasole cu cârnați. Trucul ca boabele să nu se spargă deloc
14:35
Cum prepari rețeta spaniolă de fasole cu cârnați. Trucul ca boabele să nu se spargă deloc
FLASH NEWS Ultimul dintre ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner a fost adus în țară, din Indonezia
14:30
Ultimul dintre ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner a fost adus în țară, din Indonezia
CINEMA „Albă ca Zăpada” și „Războiul lumilor” conduc topul filmelor nominalizate la Zmeura de Aur 2026. Și The Weeknd e nominalizat pentru un titlu
14:20
„Albă ca Zăpada” și „Războiul lumilor” conduc topul filmelor nominalizate la Zmeura de Aur 2026. Și The Weeknd e nominalizat pentru un titlu
EXTERNE A crezut că l-a întâlnit pe bărbatul visurilor, dar a rămas fără 80.000 de dolari în cont. Escrocheria care a lăsat-o pe o pensionară fără bani
13:45
A crezut că l-a întâlnit pe bărbatul visurilor, dar a rămas fără 80.000 de dolari în cont. Escrocheria care a lăsat-o pe o pensionară fără bani
TURISM Unul dintre cele mai spectaculoase sate din Europa este amplasat pe o stâncă, nu departe de Barcelona
13:45
Unul dintre cele mai spectaculoase sate din Europa este amplasat pe o stâncă, nu departe de Barcelona
Mediafax
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Digi24
SUA vor retrage personal din centre de comandă cheie ale NATO. Țările afectate (Surse Reuters)
Cancan.ro
Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor pentru cele 3 săptămâni la Desafio
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Ce nu s-a spus despre fetiţa salvată din lacul îngheţat. „Adevăratul erou este altcineva"
Mediafax
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
Cancan.ro
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: 'Oare este o glumă?'
Ce se întâmplă doctore
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul tanc american M1E3 are cockpit de Formula 1. Anunțul armatei
Descopera.ro
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Oamenii ar avea, de fapt, până la 33 de simțuri, indică o cercetare
CONTROVERSĂ La Davos, instinctele de secol 19 ale lui Trump se vor ciocni cu incertitudinea secolului 21. Atlantic Council: „Epicentrul celui mai grav conflict economic transatlantic din istoria contemporană”
14:28
La Davos, instinctele de secol 19 ale lui Trump se vor ciocni cu incertitudinea secolului 21. Atlantic Council: „Epicentrul celui mai grav conflict economic transatlantic din istoria contemporană”
ULTIMA ORĂ România are bani de război, nu și de pace. Nicușor Dan refuză invitația lui Trump de a intra în Consiliul de Pace din motive financiare – Surse
14:22
România are bani de război, nu și de pace. Nicușor Dan refuză invitația lui Trump de a intra în Consiliul de Pace din motive financiare – Surse
ULTIMA ORĂ Horațiu Potra a făcut plângere împotriva Penitenciarului Rahova
13:59
Horațiu Potra a făcut plângere împotriva Penitenciarului Rahova
LIVE 🚨 Trump a ajuns la Davos. SUA impun o nouă ordine mondială? Ziua decisivă pentru NATO, UE, Ucraina și Groenlanda
13:46
🚨 Trump a ajuns la Davos. SUA impun o nouă ordine mondială? Ziua decisivă pentru NATO, UE, Ucraina și Groenlanda
ULTIMA ORĂ Noul şef al AEP şi-a propus să scoată morţii de pe listele electorale. A găsit persoane de peste 100 de ani care figurau în viaţă şi apte de vot
13:43
Noul şef al AEP şi-a propus să scoată morţii de pe listele electorale. A găsit persoane de peste 100 de ani care figurau în viaţă şi apte de vot
VIDEO Anunț important despre Autostrada cu tuneluri din vestul României: în ce stadiu este Lotul Lugoj-Deva
13:29
Anunț important despre Autostrada cu tuneluri din vestul României: în ce stadiu este Lotul Lugoj-Deva

Cele mai noi

Trimite acest link pe