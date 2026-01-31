Prima pagină » Actualitate » Război în Orientul Mijlociu, ziua 847. Trump dă ultimatum Iranului: termen limită pentru a încheia o înțelegere

Război în Orientul Mijlociu, ziua 847. Trump dă ultimatum Iranului: termen limită pentru a încheia o înțelegere

31 ian. 2026, 08:18, Actualitate
Război în Orientul Mijlociu, ziua 847. Trump dă ultimatum Iranului: termen limită pentru a încheia o înțelegere
Război în Orientul Mijlociu, ziua 847. Trump dă ultimatum Iranului / Sursa FOTO: Shutterstock

Președintele american Donald Trump insistă că Iranul dorește „să încheie un acord cu SUA”, adăugând că a dat Teheranului un termen limită, dar pe care a refuzat să-l divulge, transmite AFP.

„Vă pot spune că ei vor să încheie un acord”, le-a spus Trump jurnaliștilor în Biroul Oval. Întrebat dacă le-a dat iranienilor un termen limită, el a răspuns afirmativ: „Da, și ei înșiși îl știu cu certitudine! Să sperăm că vom ajunge la un acord. Dacă așa va fi, cu atât mai bine. Dacă nu, vom vedea ce se va întâmpla”.

Joi, el declarase că speră să nu fie nevoit să atace Iranul, care este presat de SUA să accepte un acord de neutralizare a programelor sale nuclear și de rachete balistice de care se teme Israelul, avertizând totodată Teheranul că „timpul se scurge”.

Iranul, bombardat în 2025

Campania de bombardamente israeliene din iunie anul trecut, în care s-a implicat și Washingtonul cu un atac cu bombe penetrante asupra instalațiilor nucleare subterane, pare să nu fi reușit eliminarea completă a programului nuclear iranian și nici a stocului de uraniu îmbogățit, ce ar fi fost pus la adăpost de autoritățile iraniene.

Potrivit publicației americane Axios, care citează oficiali americani, din punctul de vedere al SUA orice acord cu Teheranul ar trebui să includă predarea de către acesta a întregului stoc de uraniu îmbogățit, plafonarea stocului de rachete cu rază lungă de acțiune și încetarea sprijinului pentru o serie de grupări armate din regiune, cu aluzie la Hezbollah și Hamas.

Situația se menține tensionată în zona Golfului, unde Statele Unite au desfășurat o flotă de război.

Întrebat în Biroul Oval dacă intenționează să reediteze în Iran planul aplicat în Venezuela, unde Statele Unite l-au capturat într-o operațiune de comando pe președintele Nicolas Maduro și au preluat controlul asupra petrolului, Trump a refuzat să vorbească despre planurile sale militare.

„Nu vreau să vorbesc despre nimic ce are legătură cu planurile mele militare. Dar avem o flotă extrem de puternică în această regiune, chiar mai mare decât cea din apropierea Venezuelei”, a indicat el.

Care este poziția Iranului

De partea sa, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a susținut că în acest stadiu nu este planificată nicio întâlnire pentru negocieri cu SUA, menționând, însă, că, „dacă negocierile sunt juste și echitabile, Republica Islamică Iran este pregătită să participe”.

Dar, „capacitățile de apărare și rachetele Iranului nu vor face niciodată obiectul negocierilor”, a adăugat el.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 641. „Hamas dorește un armistițiu în Gaza”

Război în Orientul Mijlociu, ziua 524. Ayatollahul Ali Khamenei afirmă că Iranul nu încearcă să se doteze cu arma nucleară

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Interesul american nu este pentru România, dar este interes pentru regiune”
07:32
Dan Dungaciu: „Interesul american nu este pentru România, dar este interes pentru regiune”
ACTUALITATE 31 Ianuarie, calendarul zilei: Virginia Ruzici împlinește 71 de ani, Justin Timberlake face 45
07:15
31 Ianuarie, calendarul zilei: Virginia Ruzici împlinește 71 de ani, Justin Timberlake face 45
AUTO Se poate și așa! Cât a plătit un bucureștean pentru o cursă Uber de 55 de minute, la oră de vârf
07:02
Se poate și așa! Cât a plătit un bucureștean pentru o cursă Uber de 55 de minute, la oră de vârf
EXCLUSIV Ion Cristoiu: „Maia Sandu va fi președintele României. În cadrul negocierilor de unire, unul dintre președinți va trebui să renunțe”
07:00
Ion Cristoiu: „Maia Sandu va fi președintele României. În cadrul negocierilor de unire, unul dintre președinți va trebui să renunțe”
METEO Meteorologii Accuweather anunță o lună februarie atipică pentru aceste mileniu, în România. Ce se întâmplă în București
06:33
Meteorologii Accuweather anunță o lună februarie atipică pentru aceste mileniu, în România. Ce se întâmplă în București
EXCLUSIV Anchetă la Penitenciarul Craiova după ce un deținut despre care se știa că plănuia să se sinucidă a fost lăsat singur în celulă și a fost găsit spânzurat
05:00
Anchetă la Penitenciarul Craiova după ce un deținut despre care se știa că plănuia să se sinucidă a fost lăsat singur în celulă și a fost găsit spânzurat
Mediafax
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și Schitt’s Creek
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Cancan.ro
A murit Iulia Ganea, femeia care a trăit 11 ani ca un bebeluș după ce a fost spulberată pe trecerea de pietoni 😢
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Adevarul
Într-o comună cu 166 de locuitori, fără apă, edilul face naveta cu un elicopter de 800.000 de dolari. Populația se dublează în anii electorali
Mediafax
Horoscop 31 ianuarie 2026: Zodiile care încheie luna ianuarie cu noi oportunități
Click
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Digi24
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
Cancan.ro
A murit canotoarea Florentina Filipovici, la doar 32 de ani 3 copii au rămas acum orfani de mamă 😢
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Un producător auto premium introduce lâna peste tot la interior. De ce a decis asta?
Descopera.ro
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Cercetătorii brazilieni au făcut o descoperire importantă în lupta cu unul dintre cele mai agresive tipuri de cancer
RĂZBOI Dronele termice de pe frontul ucrainean, semnal de alarmă pentru NATO. „Nu este clar de ce ar fi nevoie pentru a zgudui letargia actuală a puterilor occidentale”
07:00
Dronele termice de pe frontul ucrainean, semnal de alarmă pentru NATO. „Nu este clar de ce ar fi nevoie pentru a zgudui letargia actuală a puterilor occidentale”
EXCLUSIV Valentin Stan: Serviciile de Informații daneze au anunțat în 2025 care este pericolul rusesc și chinezesc din jurul Groenlandei
06:30
Valentin Stan: Serviciile de Informații daneze au anunțat în 2025 care este pericolul rusesc și chinezesc din jurul Groenlandei
Misterul donatorilor anonimi din campania lui Nicușor Dan. În România Onestă, nici până în ziua de azi nu știm cine i-a donat președintelui peste 9 milioane de euro pentru campania de anul trecut
06:00
Misterul donatorilor anonimi din campania lui Nicușor Dan. În România Onestă, nici până în ziua de azi nu știm cine i-a donat președintelui peste 9 milioane de euro pentru campania de anul trecut
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Tinerii ucraineni ajung în România că să scape de încorporare”
06:00
Ion Cristoiu: „Tinerii ucraineni ajung în România că să scape de încorporare”
RĂZBOI Trump ar putea autoriza un atac asupra Iranului în acest weekend pentru a răsturna regimul de la Teheran, susțin oficiali militari
22:35
Trump ar putea autoriza un atac asupra Iranului în acest weekend pentru a răsturna regimul de la Teheran, susțin oficiali militari
INEDIT Fenta Maradona, 2026. Un afacerist japonez iscusit a vândut patru ceasuri de lux pe un rucsac cu hârtiuțe Monopoly
22:27
Fenta Maradona, 2026. Un afacerist japonez iscusit a vândut patru ceasuri de lux pe un rucsac cu hârtiuțe Monopoly

Cele mai noi

Trimite acest link pe