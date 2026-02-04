Război în Orientul Mijlociu, ziua 851. Anunțul lui Netanyahu care dă fiori: Autoritatea Palestiniană va fi exclusă de la guvernarea Fâșiei Gaza

Autoritatea Palestiniană nu va participa „în niciun caz” la guvernarea Fâșiei Gaza după război, i-a transmis premierul israelian Benjamin Netanyahu emisarului american Steve Witkoff, aflat în vizită la Ierusalim.

„Prim-ministrul a precizat că Autoritatea Palestiniană nu va fi în niciun caz implicată”, a indicat biroul lui Netanyahu într-un comunicat de presă.

Ce plan avea Donald Trump

Conform planului președintelui american Donald Trump pentru încheierea războiului din Fâșia Gaza, cei 15 membri ai viitorului Comitet național pentru administrarea Gaza (NCAG), sub egida „Consiliului pentru pace” – ce va fi prezidat de Donald Trump însuși -, vor gestiona Gaza până când Autoritatea Palestiniană, condusă de Mahmoud Abbas, va pune în practică un program de reforme.

Prima etapă a planului de pace prevede o încetare a focului între Israel și mișcarea Hamas, intrat în vigoare pe 10 octombrie 2025. În ultimele trei luni și jumătate luptele au încetat, au fost eliberați ostatici din Gaza în schimbul unor deținuți palestinieni din închisori din Israel și forțele israeliene s-au retras de pe aproape jumătate din suprafața Fâșiei Gaza.

Însă, cele două părți se acuză reciproc de încălcarea încetării focului. Peste 400 de palestinieni și trei soldați israelieni au fost uciși.

A doua fază a planului de pace, anunțată în această lună de Donald Trump, prevede între altele dezarmarea Hamas, retragerea graduală a armatei israeliene, care deține controlul asupra a peste jumătate din teritoriul Fâșiei Gaza, și desfășurarea unei forțe internaționale de stabilizare.

Planul Trump exclude orice rol pentru mișcarea Hamas și pentru alte facțiuni înarmate palestiniene.

