Prima pagină » Actualitate » Război în Orientul Mijlociu, ziua 851. Anunțul lui Netanyahu care dă fiori: Autoritatea Palestiniană va fi exclusă de la guvernarea Fâșiei Gaza

Război în Orientul Mijlociu, ziua 851. Anunțul lui Netanyahu care dă fiori: Autoritatea Palestiniană va fi exclusă de la guvernarea Fâșiei Gaza

04 feb. 2026, 07:00, Actualitate
Război în Orientul Mijlociu, ziua 851. Anunțul lui Netanyahu care dă fiori: Autoritatea Palestiniană va fi exclusă de la guvernarea Fâșiei Gaza
Anunțul lui Netanyahu: Autoritatea Palestiniană va fi exclusă de la guvernarea Fâșiei Gaza / Sursa FOTO: Instagram Benjamin Netanyahu

Autoritatea Palestiniană nu va participa „în niciun caz” la guvernarea Fâșiei Gaza după război, i-a transmis premierul israelian Benjamin Netanyahu emisarului american Steve Witkoff, aflat în vizită la Ierusalim.

„Prim-ministrul a precizat că Autoritatea Palestiniană nu va fi în niciun caz implicată”, a indicat biroul lui Netanyahu într-un comunicat de presă.

Ce plan avea Donald Trump

Conform planului președintelui american Donald Trump pentru încheierea războiului din Fâșia Gaza, cei 15 membri ai viitorului Comitet național pentru administrarea Gaza (NCAG), sub egida „Consiliului pentru pace” – ce va fi prezidat de Donald Trump însuși -, vor gestiona Gaza până când Autoritatea Palestiniană, condusă de Mahmoud Abbas, va pune în practică un program de reforme.

Prima etapă a planului de pace prevede o încetare a focului între Israel și mișcarea Hamas, intrat în vigoare pe 10 octombrie 2025. În ultimele trei luni și jumătate luptele au încetat, au fost eliberați ostatici din Gaza în schimbul unor deținuți palestinieni din închisori din Israel și forțele israeliene s-au retras de pe aproape jumătate din suprafața Fâșiei Gaza.

Însă, cele două părți se acuză reciproc de încălcarea încetării focului. Peste 400 de palestinieni și trei soldați israelieni au fost uciși.

A doua fază a planului de pace, anunțată în această lună de Donald Trump, prevede între altele dezarmarea Hamas, retragerea graduală a armatei israeliene, care deține controlul asupra a peste jumătate din teritoriul Fâșiei Gaza, și desfășurarea unei forțe internaționale de stabilizare.

Planul Trump exclude orice rol pentru mișcarea Hamas și pentru alte facțiuni înarmate palestiniene.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 641. „Hamas dorește un armistițiu în Gaza”

Război în Orientul Mijlociu, ziua 524. Ayatollahul Ali Khamenei afirmă că Iranul nu încearcă să se doteze cu arma nucleară

Recomandarea video

Citește și

INFRASTRUCTURĂ Un oraș în care tot mai mulți români s-au stabilit în ultimii ani va avea prima stradă din lume complet pavată cu aur
13:49
Un oraș în care tot mai mulți români s-au stabilit în ultimii ani va avea prima stradă din lume complet pavată cu aur
CONTROVERSĂ Mîndruță a găsit vinovații pentru ingerințele UE în alegerile din România: tot rușii
13:46
Mîndruță a găsit vinovații pentru ingerințele UE în alegerile din România: tot rușii
REACȚIE George Simion: „Prima Casă ar trebui scutită integral de la plata impozitului”
13:09
George Simion: „Prima Casă ar trebui scutită integral de la plata impozitului”
UTILE La câte grade să setezi centrala termică, dimineață, înainte să pleci de acasă. Cum să eviți consumul inutil de gaze
12:59
La câte grade să setezi centrala termică, dimineață, înainte să pleci de acasă. Cum să eviți consumul inutil de gaze
ULTIMA ORĂ George Simion, prima reacţie în cazul Raportului American privind anularea alegerilor din Romania şi “ingerinţa UE”: „Cerem alegeri anticipate”
12:48
George Simion, prima reacţie în cazul Raportului American privind anularea alegerilor din Romania şi “ingerinţa UE”: „Cerem alegeri anticipate”
Mediafax
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Cancan.ro
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
Mediafax
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Click
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
Digi24
Războiul s-a mutat în spațiu. Doi sateliți ruși au „vânat” zeci de aparate europene: „Operațiunea poate paraliza țări întregi”
Cancan.ro
Cătălin Botezatu, jefuit în Londra: pagubă în valoare de 2 milioane de lire sterline. Cine e principalul suspect
Ce se întâmplă doctore
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Descopera.ro
NATO, UE, ONU, G7, G20 și BRICS explicate pe înțelesul tuturor: ce sunt, de ce au apărut și câtă putere au marile organizații care influențează lumea de azi?
ECONOMIE Cum s-a schimbat sectorul transporturilor rutiere de mărfuri în ultimii 17 ani. Profiturile au crescut de 12 ori, iar afacerile au crescut de 7 ori
13:55
Cum s-a schimbat sectorul transporturilor rutiere de mărfuri în ultimii 17 ani. Profiturile au crescut de 12 ori, iar afacerile au crescut de 7 ori
MILITAR Navele spațiale rusești au interceptat sateliți cheie ai UE, anunță oficialii europeni. Moscova ar avea capabilitatea de a-i bruia și distruge
13:46
Navele spațiale rusești au interceptat sateliți cheie ai UE, anunță oficialii europeni. Moscova ar avea capabilitatea de a-i bruia și distruge
SCANDAL Scandalul Epstein a grăbit mutarea prințului Andrew de la Windsor. Unde va locui acum fratele Regelui Charles. Monarhul va suporta toate costurile
13:35
Scandalul Epstein a grăbit mutarea prințului Andrew de la Windsor. Unde va locui acum fratele Regelui Charles. Monarhul va suporta toate costurile
DESCOPERIRI Una dintre cele mai rare creaturi marine a fost surprinsă în Argentina. La ce adâncime a fost filmată meduza care are „dimensiunea unui autobuz“
12:47
Una dintre cele mai rare creaturi marine a fost surprinsă în Argentina. La ce adâncime a fost filmată meduza care are „dimensiunea unui autobuz“
EXCLUSIV Dăncilă despre relațiile deficitare cu China: Un om de afaceri chinez așteaptă 3-4 luni pentru o viză/În alte țări UE o obține imediat
12:47
Dăncilă despre relațiile deficitare cu China: Un om de afaceri chinez așteaptă 3-4 luni pentru o viză/În alte țări UE o obține imediat
SPORT „EXCLUSIV RAPID” – înainte de Primvs Derby e LIVE pe YouTube – ProSport de la ora 16:45
12:32
„EXCLUSIV RAPID” – înainte de Primvs Derby e LIVE pe YouTube – ProSport de la ora 16:45

Cele mai noi

Trimite acest link pe