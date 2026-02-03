Război în Orientul Mijlociu, ziua 850. Iranul anunță negocieri cu SUA privind programul său nuclear

Iranul a transmis că se pregătește pentru discuții cu Washingtonul asupra programului nuclear, în timp ce președintele american Donald Trump și-a exprimat încrederea în posibilitatea unui acord, după zile de amenințări schimbate între cele două țări.

„Președintele Masoud Pezeshkian a ordonat deschiderea tratativelor cu Statele Unite”, a relatat agenția de presă Fars, citând o sursă guvernamentală, fără a oferi mai multe detalii.

Întâlnirea decisivă, la 6 februarie

O sursă arabă familiarizată cu dosarul a declarat pentru AFP că aceste discuții, organizate potrivit acesteia prin medierea Egiptului, Qatarului, Omanului și Turciei, vor avea loc în această ultimă țară pe 6 februarie.

„O întâlnire între negociatorii americani și înalți oficiali iranieni va avea loc probabil vineri, în Turcia”, a declarat sursa, sub protecția anonimatului.

Potrivit site-ului american Axios, citând trei surse apropiate dosarului, Statele Unite vor fi reprezentate de Steve Witkoff, emisarul președintelui Trump, iar Iranul de ministrul său de Externe, Abbas Araghchi.

Presiunea asupra Teheranului crește de la începutul lui ianuarie, după reprimarea sângeroasă a unei mișcări de contestare a conducerii Republicii Islamice, declanșată inițial de manifestații împotriva creșterii costului vieții.

După ce a lansat să planeze spectrul unei intervenții militare și a trimis peste 10 nave militare în Golful Persic, președintele american a declarat că speră să „ajungă la un acord” cu Iranul.

„Țările din regiune acționează ca mediatori pentru schimbul de mesaje”, a explicat purtătorul de cuvânt al diplomației de la Teheran, Esmail Baghai, în contextul în care Iranul și Statele Unite nu mai au relații diplomatice de patru decenii.

Țările occidentale acuză Iranul că încearcă să se doteze cu arme nucleare, lucru pe care Teheranul îl dezminte. Iranienii susțin că au dreptul de a avea un program nuclear civil în temeiul Tratatului de neproliferare nucleară (TNP) la care este semnatar.

