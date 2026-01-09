Palestinienii au „dreptul de a trăi în pace pe propriul lor pământ”, afirmă Papa Leon al XIV-lea

Civilii palestinieni au „dreptul de a trăi în pace pe propriul lor pământ” în Cisiordania și în Fâșia Gaza, a declarat Papa Leon al XIV-lea, vineri, 9 ianuarie, în discursul adresat corpului diplomatic, reiterând sprijinul Sfântului Scaun pentru soluția celor două state.

„Din păcate, asistăm la o creștere a violenței în Cisiordania împotriva populației civile palestiniene, care are dreptul de a trăi în pace pe propriul său pământ”, a subliniat liderul bisericii catolice în discursul său rostit la Vatican.

Ton neobișnuit pentru papa Leon al XIV-lea

Liderul bisericii catolice a adoptat un ton mai moderat în primele opt luni ale pontificatului, însă în discursul de vineri a folosit un ton mai aprins, condamnând ferm conflictele actuale din lume.

El a reafirmat angajamentul Vaticanului pentru pace, dialog și reconciliere, precizând că adevărata forță a diplomației constă în capacitatea de a uni.

În final, papa Leon a îndemnat comunitatea internațională să acționeze solidar pentru a preveni eacaladarea conflictelor și pentru a proteja demnitatea umană.

