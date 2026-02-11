Război în Orientul Mijlociu, ziua 858. Sloganuri anti-Khamenei scandate la Teheran, în ajunul aniversării revoluției islamice din Iran

Locuitori din Teheran au scandat sloganuri împotriva ghidului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în ajunul aniversării Revoluției islamice din 1979, conform imaginilor postate pe rețelele sociale.

Manifestații antiguvernamentale masive au început pe 28 decembrie împotriva creșterii costului vieții și au evoluat, de atunci, într-o mișcare mai amplă de contestare împotriva puterii.

Moarte lui Khamenei

Până în prezent, au existat puține informații despre manifestațiile de amploare din ultimele două săptămâni. Dar, marți seara, oamenii au ieșit la balcoane pentru a scanda sloganuri precum „Moarte lui Khamenei”, „Moarte dictatorului” și „Moarte Republicii Islamice”, conform imaginilor difuzate de canalele foarte urmărite care prezintă manifestațiile pe Telegram și X, în special Vahid Online și Mamlekate.

Aceste sloganuri au răsunat în timp ce autoritățile au aprins focuri de artificii pentru a marca ajunul aniversării demisiei ultimului prim-ministru al șahului detronat al Iranului și a preluării oficiale a puterii de către liderul revoluționar, ayatollahul Ruhollah Khomeini.

Vahid Online a publicat un videoclip filmat de la ultimul etaj al unei clădiri rezidențiale, unde pot fi auzite sloganuri antiguvernamentale răsunând în tot cartierul. Platforma de socializare Sharak Ekbatan, care prezintă actualitatea din Teheran, a transmis că autoritățile au trimis forțe de securitate să strige „Allah este cel mai mare”, după ce locuitorii au început să scandeze sloganuri antiguvernamentale.

Autoritățile iraniene recunosc moartea a peste 3.000 de persoane în manifestațiile izbucnite, dar susține că este vorba de membri ai forțelor de securitate sau trecători uciși de „teroriști” acționând în numele Statelor Unite și Israelului.

RECOMANDAREA AUTORULUI: