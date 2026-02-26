Război în Orientul Mijlociu, ziua 873. JD Vance spune că Trump încă preferă soluția diplomatică în cazul Iranului

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că președintele Donald Trump încă preferă o soluție diplomatică în cazul Iranului și speră ca discuțiile de joi, de la Geneva, să fie luate în serios.

Vance a fost invitat în cadrul programului „America’s Newsroom”, de la Fox News și a făcut o serie de afirmații.

Presiuni americane asupra Iranului

El a spus că Trump a fost clar în privința faptului că Iranul nu poate deține arma nucleară. Vicepreședintele american a afirmat că Trump „dorește să atingă acest obiectiv pe cale diplomatică, dar are la dispoziție și alte instrumente”.

Vance a refuzat să spună dacă SUA și-ar dori să-l vadă pe ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, retrăgându-se de la putere: „Vom avea o nouă rundă de discuții diplomatice cu iranienii în încercarea de a ajunge la o soluție rezonabilă”.

Delegațiile din SUA și Iran vor avea joi, la Geneva, o a treia rundă de discuții privind programul nuclear al Teheranului.

