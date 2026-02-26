Prima pagină » Actualitate » Război în Orientul Mijlociu, ziua 873. JD Vance spune că Trump încă preferă soluția diplomatică în cazul Iranului

26 feb. 2026, 07:00, Actualitate
Război în Orientul Mijlociu, ziua 873. JD Vance spune că Trump încă preferă soluția diplomatică în cazul Iranului
JD Vance spune că Trump încă preferă soluția diplomatică în cazul Iranului / Sursa FOTO: Mediafax

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că președintele Donald Trump încă preferă o soluție diplomatică în cazul Iranului și speră ca discuțiile de joi, de la Geneva, să fie luate în serios.

Vance a fost invitat în cadrul programului „America’s Newsroom”, de la Fox News și a făcut o serie de afirmații.

Presiuni americane asupra Iranului

El a spus că Trump a fost clar în privința faptului că Iranul nu poate deține arma nucleară. Vicepreședintele american a afirmat că Trump „dorește să atingă acest obiectiv pe cale diplomatică, dar are la dispoziție și alte instrumente”.

Vance a refuzat să spună dacă SUA și-ar dori să-l vadă pe ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, retrăgându-se de la putere: „Vom avea o nouă rundă de discuții diplomatice cu iranienii în încercarea de a ajunge la o soluție rezonabilă”.

Delegațiile din SUA și Iran vor avea joi, la Geneva, o a treia rundă de discuții privind programul nuclear al Teheranului.

