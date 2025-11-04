RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.349. Bătălia pentru Pokrovsk, oraș în ruine: rușii spun că l-au încercuit, ucrainenii susțin că încă rezistă

Războiul din Ucraina a intrat marți, 4 noiembrie 2025, în a 1.349-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Trupele ruse continuă să avanseze în interiorul orașului Pokrovsk, din est, potrivit Moscovei, în timp ce Kievul susține că trupele sale încă rezistă acolo.

Apărarea ucraineană, sub loviturile dronelor

Observatori militari semnalează atacuri constante ale dronelor rusești asupra liniilor de aprovizionare vitale ale armatei ucrainene și pătrunderea tot mai semnificativă a infanteriei ruse în acest oraș-cheie.

Reuters și EFE scriu că este iminentă căderea Pokrovskului în mâinile rușilor, iar acest lucru va avea implicații pentru întregul front din Donețk.

Ucraina a trimis noi unități de asalt și ale forțelor speciale pentru a apăra orașul, iar comandantul-șef al armatei, generalul Oleksandr Sîrski, susține chiar că trupele sale sunt pe cale să respingă inamicul din oraș.

Însă, potrivit analiștilor, în pofida acestei retorici, situația de ansamblu continuă să fie gravă.

Trupele ruse atacă și se infiltrează în Pokrovsk în grupuri mici, de până la cinci soldați, fără a folosi blindate, după cum au recunoscut chiar unitățile armatei ucrainene.

Platforma analitică DeepState, apropiată Kievului, a informat atât sâmbătă, cât și duminică despre înaintări rusești în centrul și vestul orașului. „Situația nu este sub control, întrucât sunt extrem de dificil de detectat și de eliminat micile grupuri de soldați ruși care sunt acum în cea mai mare parte a orașului, în timp ce alte grupuri ale armatei ruse se infiltrează în oraș”, explică un comandant al unui batalion ucrainean de drone.

„Rapoartele? Tot mai multe minciuni”

Rapoartele comandamentului militar ucrainean sunt alcătuite din „tot mai multe minciuni”, a scris pe Facebook fostul ministru ucrainean al Apărării, Vitali Deinega.

„Practic, am pierdut Pokrovsk, ceea ce înseamnă că nu mai are sens nici să apărăm Mirnograd”, estimează fostul ministru, referindu-se la orașul-satelit care depinde de logistica ce vine din direcția Pokrovsk.

În opinia lui Vitali Deinega, dacă trupele ucrainene nu sunt retrase rapid de acolo, nu doar că vor fi pierduți mulți soldați foarte motivați, dar „ne-am putea găsi într-o situație în care nu va mai rămâne nimeni să astupe breșa de pe front, iar fortificațiile săpate în ariergarda noastră vor cădea rapid în mâinile inamicului”.

De altfel, două unități de elită ucrainene, care au fost desfășurate în Pokrovsk săptămâna trecută, nu reușesc să aducă progrese, deși în acest oraș deja luptă diverse brigăzi și regimente mult mai mari de soldați, a remarcat bloggerul militar și operatorul de drone ucrainean Iuri Butusov.

„La fel ca în Kursk, inamicul a preluat mai întâi controlul asupra tuturor rutelor logistice cu ajutorul dronelor. Apoi, a înaintat cu infanteria”, a explicat corespondenta militară Yulia Kirienko-Merinova, de la rețeaua de televiziune TSN.

Rușii anunță încercuirea orașului

Potrivit Ministerului rus al Apărării, trupele sale continuă să înainteze în Pokrovsk și să elimine „formațiuni ale armatei ucrainene încercuite în apropierea gării și a zonei industriale”. Kievul neagă că unități ale sale ar fi încercuite.

Se pare că, prin „încercuire”, rușii descriu mai degrabă o situație tactică în care trupele inamice nu sunt încercuite complet, ci doar parțial, dar căile lor de evacuare și aprovizionare rămase se află în bătaia artileriei și a dronelor rusești.

Asaltul asupra orașului Pokrovsk, un important nod logistic, face parte din strategia Rusiei de ocupa întreaga regiune a Donbasului, formată din provinciile Donețk și Lugansk și pe care Ucraina o mai controlează în proporție de nici 10%.

Cucerirea orașului Pokrovsk, supranumit „poarta Donețkului”, și a orașului Kostiantinivka, la nord-est, pe care trupele ruse încearcă să-l încercuiască, ar oferi armatei ruse o platformă pentru a înainta mai departe spre nord, către ultimele două redute ucrainene din Donețk, orașele Kramatorsk și Sloviansk.

Conform Institutului american pentru Studiul Războiului (ISW). Rusia a ocupat în octombrie încă 461 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean, față de 447 de kilometri pătrați în septembrie, iar media lunară pe anul în curs este apropiată de aceste cifre.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front