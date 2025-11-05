RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.350. Regiunea Oriol, din Rusia, atacată cu rachete/Putin a promulgat legea ce permite mobilizarea rezerviștilor

Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 5 noiembrie 2025, în a 1.350-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Atac cu rachete asupra orașului rus Orioll, potrivit locuitorilor, mass-mediei locale și guvernatorului regional.

Locuitorii au declarat că au auzit mai multe explozii în Oriol și au postat imagini ale atacului pe rețelele de socializare, informează canalul de știri Telegram Astra. Ei au transmis că orașul a fost atacat cu rachete.

Guvernatorul regiunii Oriol, Andrei Klichkov, a afirmat, însă, că drone ucrainene ținteau regiunea și că unitățile ruse de apărare aeriană au distrus UAV-urile. Resturile dronelor interceptate au avariat case și o clădire anexă, a spus el.

În urmă cu o săptămână, Marina ucraineană a transmis că a lovit centrala termică din Oriol (TPP) cu rachete de croazieră Neptune, produse în țară.

Putin pregătește mobilizarea rezerviștilor

Președintele Vladimir Putin a promulgat un proiect de lege care autorizează folosirea rezerviștilor pentru apărarea rafinăriilor și a altor infrastructuri critice ale Rusiei, aflate sub un val de atacuri de drone ucrainene.

Acest proiect de lege adoptat de Duma de la Moscova include un amendament la Legea Apărării, în virtutea căruia rezerviștii care semnează contracte cu Ministerul Apărării vor putea fi mobilizați pentru a îndeplini misiuni de apărare a infrastructurilor critice.

După un program de instrucție militară, rezerviștii vor îndeplini misiuni de protejare a infrastructurilor timp de 45 de zile, după care va fi efectuată rotația lor. Ei ar putea fi echipați cu arme ușoare și cu rachete antiaeriene portabile, sau vor opera sisteme antidrone mai complexe, precum sisteme antiaeriene ori de război electronic.

Nu este vorba, însă, despre o mobilizare propriu-zisă, iar rezerviștii care vor fi implicați în misiunile de apărare a acestor infrastructuri nu vor fi trimiși pe front în războiul din Ucraina, lucru ce li se va garanta prin contract.

Ucraina, finanțare de 1,8 miliarde de euro de la UE

Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat o alocare de 1,8 miliarde de euro pentru Ucraina, în cadrul programului pe termen lung de asistență financiară al blocului comunitar.

Finanțarea acordată Kievului are scop să permită funcționarea, în continuare, a administrației publice.

Banii fac parte din pachetul de asistență de 50 de miliarde de euro, constând în împrumuturi și subvenții, pentru perioada 2024-2027. Plățile din fond sunt legate de reforme care sunt aliniate cu obiectivul pe termen lung al Ucrainei de a adera la UE și de a se concentra pe redresarea, reconstrucția și modernizarea țării.

