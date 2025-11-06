RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.351. Teroarea se mută în Rusia: atac masiv cu drone în regiunea Volgograd

Războiul din Ucraina a intrat joi, 6 noiembrie 2025, în a 1.351-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Un atac nocturn cu drone a ucis o persoană în regiunea rusă Volgograd, din sudul țării, și a provocat un incendiu într-o zonă industrială, au anunțat autoritățile locale, potrivit Le Figaro.

Bilanțul atacului ucrainean

„În urma unui atac terorist cu drone asupra unei clădiri rezidențiale cu 24 de etaje, balcoanele au fost avariate, iar ferestrele apartamentelor din jur au fost sparte. Un civil în vârstă de 48 de ani a fost ucis”, a anunțat guvernatorul regiunii, Andrei Botcharov, pe Telegram.

Un incendiu a izbucnit și într-o zonă industrială din cauza căderii de moloz, a adăugat guvernatorul, raportând pagube în mai multe cartiere ale orașului.

Din câte se pare, armata ucraineană ar fi lovit și avariat rafinăria de petrol din Volgograd. Locuitorii din zonă au raportat pagubele, postând pe rețelele de socializare fotografii și videoclipuri.

Ucrainenii atacă în mod regulat siturile industriale rusești folosind drone sau comițând acte de sabotaj. De asemenea, aceștia vizează în mod regulat căile ferate, rafinăriile de petrol, conductele de hidrocarburi și alte infrastructuri energetice.

Pe 9 octombrie, Andrei Bocharov raportase incendii la instalațiile petroliere și energetice din regiune, cauzate de atacuri cu drone ucrainene.

În același timp, Rusia bombardează orașele ucrainene aproape zilnic, ca parte a ofensivei sale care a început în februarie 2022. Aceste atacuri au provocat daune semnificative centralelor electrice și infrastructurii de gaze a țării, au provocat deja pene de curent în toată țara și stârnesc temeri privind o iarnă dificilă, pe măsură ce temperaturile scad.

