RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.357. Ucraina își retrage forțele din sudul țării, trupele rusești au intrat în Pokrovsk

Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 12 noiembrie 2025, în a 1.357-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Armata ucraineană a anunțat că s-a retras din cinci sate din regiunea Zaporojie, sudul țării, după pierderile suferite în mai multe lupte intense cu forțele ruse. La nord-est de orașul Huliaipole se dau în continuare lupte între ucraineni și ruși pentru satele Iablukove, Rivnopilia și Sodolke, a informat pe Facebook Grupul de Armată Sud.

Ordinul de retragere a fost dat după „distrugerea de facto a tuturor adăposturilor și fortificațiilor cu lovituri de artilerie”.

Observatorii militari raportaseră deja o străpungere rusească în secțiunea respectivă a frontului, iar armata rusă a afirmat că a cucerit mai multe obiective.

Rușii au intrat în Pokrovsk

Luptele urbane din orașul Pokrovsk s-au intensificat în ultimele ore, odată cu intrarea trupelor rusești în această locație-cheie din Donețk, scrie agenția de presă Reuters.

Moscova anunță că a pătruns adânc în Pokrovsk, implementând o tactică de încercuire care a izolat garnizoana ucraineană prin tăierea rutelor de aprovizionare. Iminenta cucerire a localității va deschide calea spre Kramatorsk și Sloviansk, ultimele centre urbane din Donețk în care Kievul mai are trupe.

Imagini video din Pokrovsk prezintă vestigii ale vehiculelor militare ucrainene distruse, soldați ruși mergând printre ruine, în timp ce coloane dense de fum se ridică deasupra străzilor orașului. Potrivit informațiilor furnizate de armata ucraineană, aproximativ 300 de militari ruși au intrat, deja, în Pokrovsk și își consolidează rapid prezența în oraș.

Președintele Volodimir Zelenski a descris situația ca fiind „extrem de dificilă”, accentuând faptul că vremea nefavorabilă, caracterizată prin ceață densă, facilitează apropierea neobservată a trupelor ruse.

Și generalul Oleksandr Sîrskîi, comandantul-șef al forțelor armate ucrainene, a confirmat că pozițiile ucrainene din anumite sectoare ale frontului cad una după alta, inclusiv în regiunea Zaporojie.

La rândul lor, rușii susțin că stăpânesc mare parte din Pokrovsk și că dețin controlul deplin asupra estului orașului Kupiansk, situat în regiunea Harkov. Aici, Kievul neagă că trupele sale au fost încercuite complet, dar recunoaște „caracterul epuizant” al luptelor urbane și pierderile considerabile suferite.

