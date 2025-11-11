RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.356. Lavrov, reconfirmat de Kremlin în fruntea diplomației ruse

Războiul din Ucraina a intrat marți, 11 noiembrie 2025, în a 1.356-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Kremlinul insistă că ministrul de Externe, Serghei Lavrov, rămâne la conducerea diplomației ruse, în pofida zvonurilor intense privind căderea sa în dizgrația președintelui Vladimir Putin după anularea summit-ului ruso-american de la Budapesta.

„Serghei Viktorovici Lavrov continuă să lucreze, să lucreze activ”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, în conferința sa de presă zilnică. Dmitri Peskov a calificat drept false informațiile conform cărora președintele Putin și-ar fi pierdut încrederea în șeful diplomației ruse. „Când va avea loc următorul eveniment public, atunci îl veți vedea pe ministru”, a adăugat Peskov, la insistențele reporterilor.

Este a doua oară când purtătorul de cuvânt al Kremlinului este nevoit să răspundă speculațiilor privind o posibilă demitere iminentă a lui Lavrov, în vârstă de 75 de ani.

Speculațiile au explodat după absența sa de la reuniunea extraordinară de miercuri a Consiliului de Securitate al Federației Rusiei, în care s-a discutat despre posibila reluare a testelor nucleare. Cu acea ocazie, președintele Putin a cerut Ministerului de Externe și Ministerului Apărării un raport privind oportunitatea efectuării de teste cu arme atomice, pe care Moscova le-a realizat ultima dată în perioada URSS (1990).

În plus, Lavrov a fost înlocuit de adjunctul șefului Administrației Prezidențiale, Maxim Oreșkin, ca șef al delegației ruse la viitorul summit G20 din Africa de Sud.

Ce l-a supărat pe Putin

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Lavrov ar fi responsabil de faptul că întâlnirea de la Budapesta dintre președinții rus și american nu a mai avut loc, în cele din urmă.

Reuniunea la nivel înalt a fost anulată după convorbirea telefonică purtată pe 20 octombrie de Serghei Lavrov cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio.

Presa susține că Lavrov s-a arătat „total intransigent” în această discuție, ceea ce ministrul în persoană a confirmat puțin mai târziu într-o conferință de presă, respingând o posibilă încetare a ostilităților în Ucraina și criticându-l pe președintele Donald Trump pentru că a întors spatele la ceea ce se presupune că s-a convenit la summitul desfășurat la mijlocul lunii august în Alaska.

Serghei Lavrov a preluat funcția de ministru de Externe în 2004, după ce a lucrat ca ambasador al Rusiei la ONU.

Potrivit unor surse independente, șeful diplomației ruse nu a aflat până în ultimul moment despre planurile președintelui Vladimir Putin de a iniția în februarie 2022 o campanie militară în Ucraina.

