Război în Ucraina, ziua 1.426. Kievul, fără apă și energie electrică, după un atac rusesc cu drone și rachete

Războiul din Ucraina a intrat marți, 20 ianuarie 2026, în a 1.426-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Forțele ruse au lansat un atac combinat cu drone și rachete asupra capitalei ucrainene Kiev, provocând întreruperi în alimentarea cu energie electrică și apă, a declarat primarul orașului.

Un depozit, lovit de ruși

Vitali Klitschko a scris pe Telegram că un atac asupra malului estic al râului Nipru a întrerupt atât alimentarea cu energie electrică, cât și cu apă. O clădire nerezidențială a fost lovită și o persoană a fost rănită, a spus el, citat de Reuters.

Canalele de știri neoficiale de pe Telegram au publicat fotografii cu blocuri de apartamente înalte, aflate în întuneric.

Tymur Tkachenko, șeful administrației militare a Capitalei, a declarat că o zonă de depozite a fost lovită și că mai multe mașini au fost incendiate.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front