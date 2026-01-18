Prima pagină » Actualitate » Război în Ucraina, ziua 1.424. Atacuri aeriene teribile lansate de ruși. Kievul a ripostat cu drone trimise peste Crimeea

Război în Ucraina, ziua 1.424. Atacuri aeriene teribile lansate de ruși. Kievul a ripostat cu drone trimise peste Crimeea

18 ian. 2026, 11:23
Război în Ucraina, ziua 1.424. Atacuri aeriene teribile lansate de ruși / Sursă Foto: Profimedia - Ilustrativ

Războiul din Ucraina a intrat duminică, 18 ianuarie 2026, în a 1.424-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Mai multe zone rezidențiale din Ucraina au fost distruse în timpul unor atacuri aeriene. Un copil este printre victimele loviturilor care au avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 18 ianuarie.

Harkovul, bombardat masiv

Mai multe zone rezidențiale au fost vizate de atacurile rusești, notează publicația franceză Le Figaro. Serviciile de urgență ucrainene au raportat un atac aerian asupra unei zone rezidențiale din orașul Sumî, în nord-estul țării. Acolo au fost rănite patru persoane, inclusiv un copil de numai șapte ani, și au fost avariate 15 clădiri.

La Harkov, în noord, bombardamentele rusești au ucis o femeie, au anunțat autoritățile ucrainene.

„O persoană a murit în urma unui atac cu dronă asupra unei locuințe”, a transmis, pe Telegram, primarul orașului Harkov, Igor Terehov. Șeful administrației militare locale, Oleg Synegubov, a spus că victima este o femeie în vârstă de 20 de ani.

În ultimele săptămâni, atacurile Rusiei au vizat rețeaua energetică ucraineană, provocând pene de curent și probleme în rețeaua de încălzire.

Din punct de vedere diplomatic, eforturile depuse de Donald Trump pentru a rezolva conflictul par să fi ajuns într-un impas. O delegație ucraineană a mers în Statele Unite pentru discuții cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Americanii și ucrainenii se vor întâlni la Miami, în Florida.

Drept replică la loviturile Rusiei, Ucraina a lansat 99 de drone, inclusiv deasupra Mării Negre și a Crimeei, anunță surse de la Moscova.

În regiunea capitalei Rusiei, incendii și pene de curent au fost raportate la o uzină de îngrășăminte din Voskresensk și la o substație electrică din Serpuhov.

