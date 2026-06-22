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Război în Ucraina, ziua 1.579. Polonia vrea să aibă un rol important în negocierile de pace ruso-ucrainene

Război în Ucraina, ziua 1.579. Polonia vrea să aibă un rol important în negocierile de pace ruso-ucrainene
Radosław Sikorski a transmis că Polonia trebuie inclusă în orice discuție privind încheierea războiului din Ucraina / Sursa FOTO: Profimedia
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Războiul din Ucraina a intrat, luni, 22 iunie 2026, în a 1579-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Guvernul de la Berlin a transmis că eforturile diplomatice europene privind posibilele negocieri de pace Ucraina-Rusia-Europa vor fi coordonate îndeaproape cu Polonia. Totuși, nu există, încă, un cadru formal de discuții.

Un purtător de cuvânt al guvernului german a subliniat că nu este momentul pentru dezbateri privind formatul sau participanții la eventuale negocieri, în condițiile în care nu există semnale clare din partea Rusiei privind disponibilitatea de a purta discuții. Oficialul german a precizat că Germania nu deține un rol decisiv în stabilirea componenței unei eventuale mese de negocieri. El a sugerat o abordare mai largă la nivel european, în care deciziile sunt împărțite între mai mulți actori.

Varșovia „jocurile” franco-germane

Tema negocierilor de pace a fost intens dezbătută după declarațiile ministrului polonez de Externe, Radosław Sikorski, care a afirmat că Polonia trebuie inclusă în orice discuție privind încheierea războiului din Ucraina.

El a argumentat că arhitectura diplomatică tradițională, dominată de axa franco-germană, nu mai reflectă realitățile de securitate ale Europei. Potrivit lui Sikorski, statele din Europa Centrală și Scandinavia se confruntă direct cu riscuri generate de conflictul ruso-ucrainean, iar Polonia joacă un rol esențial, fiind stat de tranzit pentru aproximativ 90% din livrările de armament către Ucraina.

Sikorski a subliniat și proximitatea geografică a conflictului, afirmând că locuitori din sud-estul Poloniei pot auzi efectele bombardamentelor din vestul Ucrainei.

Negocierile, blocate la momentul actual

Discuțiile privind negocierile de pace vin într-un moment în care eforturile diplomatice sunt considerate blocate. În ultimele luni, atenția Statelor Unite s-a mutat parțial către alte crize internaționale, ceea ce a încetinit progresul discuțiilor privind Ucraina.

La nivel global, Volodimir Zelenski a avut consultări la summitul G7, alături de lideri din Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit și SUA, discuțiile concentrându-se pe sprijinul pentru Kiev și pe posibile soluții diplomatice. De asemenea, Donald Trump a participat la discuții separate privind conflictul, în timp ce liderii europeni încearcă să mențină presiunea diplomatică asupra Moscovei.

Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat că Germania va găzdui o reuniune E5, format care include Germania, Polonia, Franța, Regatul Unit și Italia, axată pe evoluțiile privind pacea în Ucraina.

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