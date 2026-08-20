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Război în Ucraina, ziua 1.638. Bombardament teribil asupra Kievului: cel puțin şase morţi și peste 20 de răniți

Război în Ucraina, ziua 1.638. Bombardament teribil asupra Kievului: cel puțin şase morţi și peste 20 de răniți
Război în Ucraina, ziua 1.638. Bombardament teribil asupra Kievului / Sursa FOTO: The Kyiv Independent
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Războiul din Ucraina a intrat joi, 20 august 2026, în a 1638-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Cel puțin cinci persoane au fost ucise în cursul nopții de miercuri spre joi la Kiev și o alta în regiunea din jurul orașului în timpul bombardamentelor rusești.

Depozite uriașe, spulberate de ruși

„Cinci persoane au fost ucise de inamic. Alte 23 de persoane au fost rănite în timpul atacului nocturn. La ora 03:20, au fost semnalate consecințe ale atacului inamic în peste 12 locuri din districtele Darnițki, Sviatoșinski și Solomianka ale orașului. Clădiri de locuințe, o instituție medicală și o instituție de învățământ au fost avariate. Incendii au izbucnit în depozite care acoperă o suprafață importantă”, a precizat administrația militară a Kievului pe Telegram.

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De asemenea, în districtul Brovarî, în împrejurimile Kievului, o persoană a fost ucisă.

„În districtul Solomianka, etajele superioare ale unei clădiri rezidențiale cu nouă etaje s-au prăbușit și a izbucnit un incendiu. La o altă adresă, oameni sunt blocați într-o clădire rezidențială”, a precizat la rândul său adăugat primarul Kievului, Vitali Kliciko.

În timpul nopții, forțele aeriene ucrainene au anunțat că mai multe rachete au pătruns în spațiul aerian al țării prin nord și nord-est, în regiunile Poltava și Harkov.

La peste patru ani de la începerea invaziei Rusiei în Ucraina, atacurile aeriene s-au intensificat de ambele părți ale frontului, făcând un număr tot mai mare de victime civile. Autoritățile din ambele țări se acuză reciproc că vizează în mod deliberat civilii.

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