Război în Ucraina, ziua 1.637. Rusia înaintează spre Sloviansk și Dobropilia. Ce localități au fost cucerite

Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 19 august 2026, în a 1637-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Trupele ruse au capturat încă două localități în provincia Donețk, ajungând astfel la periferia redutelor ucrainene Dobropilia și Sloviansk, a transmis Ministerul Apărării de la Moscova. În prezent, rușii sunt la trei, respectiv șase kilometri de cele două localități.

„Pierderea acestui oraș…”

„Unități ale grupului militar Centru au eliberat localitatea Krasnopodilia, în Republica Populară Donețk, la numai trei kilometri de Dobropilia, iar eliberarea sa permite unităților grupului militar accesul direct la acest important nod defensiv al armatei ucrainene. Pierderea acestui oraș privează inamicul de posibilitatea de a menține apărarea pe rutele de acces dinspre sud către Dobropilia, ceea ce complică semnificativ situația sa în acest sector al frontului”, a scris comandamentul militar rus în raportul său zilnic de război publicat pe Telegram.

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De asemenea, se adaugă și că unitățile ruse au preluat controlul asupra localității Orijuvatka. Aceasta este situată la puțin mai mult de șase kilometri de Sloviansk, oraș care, alături de Kramatorsk, reprezintă ultimele două fortărețe ucrainene în Donețk și principalele obiective ale ofensivei ruse în acest moment. Ocuparea lor le-ar înlesni rușilor obținerea controlului total asupra regiunii Donbas.

În timp ce Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone în profunzimea teritoriului rus, pe front, trupele ruse au înaintat în ultimele săptămâni.

Cu negocierile de pace mediate de SUA aflate în continuare în impas, președintele Vladimir Putin încearcă să ocupe cât mai repede teritoriul rămas sub controlul armatei ucrainene în Donețk, pentru a desăvârși ocuparea întregului Donbas (regiune formată din provinciile Donețk și Lugansk). Lugansk este, deja, complet sub control rusesc.