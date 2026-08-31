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Război în Ucraina, ziua 1.649. Bilanțul atacului rusesc asupra unui depozit de muniții de lângă Kiev a crescut la 38 de morți

Război în Ucraina, ziua 1.649. Bilanțul atacului rusesc asupra unui depozit de muniții de lângă Kiev a crescut la 38 de morți
Război în Ucraina, ziua 1.649. Bilanțul atacului rusesc asupra unui depozit de muniții / foto ilustrativ
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Războiul din Ucraina a intrat luni, 31 august 2026, în a 1649-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Numărul morților în urma atacului aerian rusesc asupra unui depozit de muniții din apropierea orașului Kiev a crescut la 38, a anunțat președintele Volodimir Zelenski.

Zona, „semnificativ contaminată”

El a adăugat că zona este „semnificativ contaminată”.

Rusia a folosit o dronă pentru a ataca depozitul armatei ucrainene din localitatea Mîla, la periferia orașului Kiev, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 29 august. Depozitul conținea muniție, drone și explozibili. Atacul a declanșat o explozie masivă, un incendiu și detonări secundare care au trimis flăcări în zona înconjurătoare.

„Lucrările continuă neobosit în localitatea Mîla, unde echipele de salvare au reușit să stingă majoritatea incendiilor, iar experții în dezamorsarea bombelor lucrează la fața locului”, a transmis Zelenski pe Telegram. Potrivit acestuia, „amploarea contaminării în zonă este semnificativă”.

Președintele a raportat un bilanț actualizat de 38 de morți, 20 de răniți și patru dispăruți.

Atacul rusesc asupra acestui depozit de muniții a stârnit din nou critici în Ucraina cu privire la prezența unei astfel de instalații în mijlocul unei zone rezidențiale. Un incident similar a avut loc pe 6 iulie, când Rusia a atacat un depozit de muniții aparținând Ukroboronprom, cel mai mare producător de arme din Ucraina, în Vîșneve, tot lângă Kiev. Depozitul era situat în mijlocul unui cartier de locuințe. Opt persoane au fost ucise și numeroase case din apropiere au fost distruse.

Parchetul ucrainean a deschis o anchetă pentru neglijență criminală în urma atacului asupra depozitului din Mîla. Procurorii au declarat că verifică „legalitatea depozitării de dispozitive și materiale explozive în locul respectiv”.

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