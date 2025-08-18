RĂZBOI în Ucraina, ziua 1272. Luptele continuă, în pofida discuțiilor privind pacea. Două orașe, luate cu asalt de ruși

Războiul din Ucraina a intrat luni, 18 august 2025, în a 1.272-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Trupele ruse și ucrainene continuă să se confrunte în estul Ucrainei, în pofida activității intense pe fronturile diplomatic și politic.

Rușii iau cu asalt Kupiansk și Pokrovsk

În total, 65 de ciocniri armate au fost înregistrate în timpul ultimei zile, a anunțat Statul Major ucrainean.

Luptele s-au concentrat în zonele orașelor Kupiansk și Pokrovskd, din Donbas. Pozițiile ucrainene de lângă orașul Kupiansk au fost atacate cu bombe cu planare ghidată și cu lansatoare de rachete.

„Unitățile ucrainene iau măsuri active pentru a zădărnici planurile ocupanților și înregistrează unele succese în unele locuri”, a raportat Statul Major de la Kiev, fără a oferi alte detalii.

S-au înregistrat 27 de atacuri ale unor unități ruse asupra punctului focal permanent de la Pokrovsk în cursul zilei de duminică. Atacurile au fost respinse. Armata rusă încearcă în această vară să preia controlul asupra orașului Pokrovsk, deja în mare parte distrus în urma luptelor grele care s-au dat.

Între timp, Vladimir Putin și Donald Trump au discutat în Alaska despre găsirea unei soluții pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Luni, la Washington este așteptat Volodimir Zelenski, care va veni însoțit de o delegație formată din șapte lideri europeni.

