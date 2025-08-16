RĂZBOI în Ucraina, ziua 1270. Armata lui Zelenski anunță că a recucerit șase sate din estul țării, unde rușii au avansat puternic

Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 16 august 2025, în a 1.270-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Ucraina anunță că a recucerit șase sate dintr-un sector strategic din est, pe care unitățile rusești îl cuceriseră în ultimele zile în cursul unui avans deosebit de rapid.

Vestea a fost dată publicității de un corp al armatei ucrainene cu numai câteva minute înainte de începerea summitului dintre Donald Trump și Vladimir Putin, în Alaska, remarcă AFP.

„Azoviștii”, trimiși în zona Pokrovsk

Corpul 1 al Gărzii Naționale Azov a transmis că trupele ucrainene au reușit să „oprească avansul inamicului în zona Pokrovsk”, oraș minier care a fost epicentrul ultimelor lupte, și că șase sate au fost recucerite.

Forțele aeriene ale Ucrainei au raportat doborârea a 63 de drone lansate de Rusia înspre teritoriului ucrainean în noaptea de joi spre vineri, notează EFE. Conform informațiilor transmise de forțele aeriene ucrainene pe contul lor de Telegram, doborârea dronelor a fost realizată de aviație și de unități mobile de război electronic și de foc.

Cele 63 de drone lansate în estul și nordul Ucrainei erau sisteme de atac, inclusiv modelul „Shahed” de fabricație iraniană, precum și alte tipuri.

De asemenea, s-a mai anunțat că Rusia a folosit două rachete balistice și un total de 97 de drone, dintre care 34 au lovit 13 puncte de pe teritoriul Ucrainei.

