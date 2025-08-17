RĂZBOI în Ucraina, ziua 1271. Trump, de acord cu planul propus de Vladimir Putin. Ce spune Zelenski despre cedarea teritoriilor

Războiul din Ucraina a intrat duminică, 17 august 2025, în a 1.271-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Donald Trump susține propunerea pe care omologul său rus, Vladimir Putin, i-a prezentat-o la summitul din Alaska privind preluarea de către Rusia a controlului deplin asupra regiunii Donbas, din Ucraina. În schimb, lideul de la Kremlin a fost de acord să înghețe linia frontului din celelalte regiuni pe care armata rusă le controlează parțial.

Informația difuzată de AFP are la bază dezvăluiri făcute de o sursă apropiată administrației americane.

„Putin cere Donbasul”

Sursa, care a solicitat anonimatul, a explicat că „Putin cere, de fapt, ca Ucraina să părăsească Donbasul, atât! Trump înclină să susțină această propunere”. Donbas este un teritoriu care cuprinde regiunile Donețk și Lugansk, din estul Ucrainei.

Potrivit AFP, oficialii americani au subliniat că, dacă cererea lui Putin de control total în Donbas va fi acceptată, președintele Rusiei a promis că nu va continua ofensiva în regiunile Herson și Zaporojie.

Donald Trump a avut discuții telefonice cu Volodimir Zelenski și cu un grup de lideri europeni, pe marginea întrevederii sale Putin. Sursa respectivă a transmis că, în timpul convorbirii sale cu Trump, „președintele ucrainean a refuzat să abandoneze Donbasul”.

Zelenski a respins orice concesii teritoriale, invocând ca argument că are mâinile legate de Constituție, însă nu a exclus discutarea acestei chestiuni la un summit trilateral, cu Trump și Putin, pe care președintele american dorește să-l organizeze.

Totul depinde de cum va decurge vizita de luni, 18 august, la Casa Albă, pe care o întreprinde Zelenski.

Dezvăluiri de la discuțiile din Alaska

Și cotidianul New York Times citează doi înalți oficiali europeni care au declarat că „Trump susține planul lui Putin de a pune capăt războiului din Ucraina prin cedarea teritoriilor pe care le mai au de cucerit rușii, în loc să încerce un armistițiu”.

De asemenea, potrivit publicației Financial Times, Putin i-a spus lui Trump că „este pregătit să înghețe restul frontului dacă principalele sale cerințe sunt acceptate”. Acest mesaj a fost transmis direct de Trump în convorbirea telefonică avută cu Zelenski și cu un grup de lideri europeni.

Din câte se pare, Rusia ar fi propus încă dinaintea summitului din Alaska să oprească ofensiva de-a lungul actualei linii a frontului în provinciile Zaporojie și Herson și să își retragă trupele din provinciile Dnipropetrovsk, Sumî și Harkov, acolo unde desfășoară asalturi. În schimb, rușii au cerut control deplin asupra regiunii Donbas – provinciile Donețk și Lugansk.

Lugansk este singura provincie pe care armata rusă a reușit să o ocupe integral, în timp ce o mică parte din Donețk încă se mai află sub control ucrainean; trebuie spus că ambele capitale ale acestor provincii sunt stăpânite de ruși. În schimb, capitalele regiunilor Herson și Zaporojie sunt sub control ucrainean.

Armata rusă reușise inițial să ocupe întreaga provincie sudică Herson, dar în noiembrie 2022 s-a retras din partea de nord dincolo de fluviul Nipru, pe când trupele erau amenințate de o contraofensivă ucraineană majoră. Această contraofensivă a avut loc, apoi, în vara lui 2023, dar s-a încheiat cu un eșec major pentru armata ucraineană.

