RĂZBOI în Ucraina, ziua 1280. Planuri pentru pace? Zelenski spune că a discutat cu emisarul american Keith Kellogg despre presiuni asupra Rusiei

26 aug. 2025, 09:46, Actualitate
Războiul din Ucraina a intrat marți, 26 august 2025, în a 1.280-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Volodimir Zelenski anunță că a discutat despre potențiale sancțiuni și alte mijloace de presiune exercitate asupra Rusiei cu emisarul american Keith Kellogg, aflat în vizită în Ucraina.

„Cum îi putem forța pe ruși”

„Am avut o întâlnire bună cu trimisul special al președintelui Statelor Unite, generalul Keith Kellogg”, a scris Zelenski pe rețelele de socializare.

„Am discutat despre cum îi putem influența pe ruși, cum îi putem forța să se angajeze în negocieri reale și să pună capăt războiului. Sancțiuni, tarife – totul trebuie să rămână pe ordinea de zi! Suntem pregătiți să discutăm într-un format de lideri. Este nevoie de asta pentru rezolvarea chestiunilor-cheie” – Volodimir Zelenski

De asemenea, Zelenski a spus că Washingtonul și Kievul lucrează la garanții de securitate, pe care Ucraina le-a solicitat aliaților săi occidentali pentru a se proteja de potențiale viitoare atacuri rusești. El a adăugat că apreciază „disponibilitatea Statelor Unite de a face parte din arhitectura de securitate a Ucrainei” și a făcut referire inclusiv la achiziționarea de arme și dezvoltarea de drone.

Emisarul american Keith Kellogg s-a deplasat în Ucraina în weekend pentru a participa la festivitățile de celebrare a independenței acestei foste republici sovietice.

Întâlnire bilaterală Zelenski – Putin?

„După aceasta, aș dori să înțeleg, de la partea americană, dacă rușii sunt pregătiți pentru o întâlnire și în ce format. Și anume dacă rușii sunt pregătiți pentru formatul care a fost propus în SUA și a fost susținut de Ucraina în prezența liderilor europeni: o întâlnire bilaterală și apoi una trilaterală”, a continuat Zelenski, referindu-se la o întâlnire cu președintele Vladimir Putin.

După summit-ul Trump – Putin, din Alaska, intenția liderului de la Casa Albă a fost să se organizeze o trilaterală Trump-Putin-Zelenski. Președintele american a avut, apoi, la Casa Albă o întâlnire cu Zelenski și cu un grup de lideri europeni susținători ai Ucrainei, întâlnire pe care la un moment dat a întrerupt-o pentru a discuta la telefon cu Putin. La final, a anunțat că se lucrează la organizarea mai întâi a unei întâlniri bilaterale Putin-Zelenski și abia după aceasta ar urma să se desfășoare și trilaterala dorită.

Săptămâna trecută, șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a declarat că nu există, încă, un plan pentru un potențial summit între Putin și Zelenski, întrucât președintele ucrainean a refuzat toate propunerile de compromis care ar permite progrese în negocierile de pace. De partea sa, Zelenski acuză Rusia și le cere aliaților săi occidentali să impună noi sancțiuni.

Ce pretenții are Rusia

Putin ar fi cerut la summitul cu Trump ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (formată din provinciile Donețk și Lugansk) și în schimb Rusia să înghețe restul liniei frontului. Se pare că liderul rus ar fi devenit mai flexibil față de ideea unor garanții de securitate oferite Ucrainei de state occidentale, inclusiv de SUA, însă în afara NATO și fără trimiterea unor trupe ale acestei alianțe în Ucraina.

Dar, Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia, iar susținătorii europeni ai Ucrainei insistă să trimită trupe la sol în această țară, cu toate că Moscova a insistat că o asemenea desfășurare de forțe armate este inacceptabilă.

Din punctul de vedere al Kremlinului, a explicat ministrul de Externe, un aranjament pentru garanții de securitate oferite Ucrainei ar trebui să implice statele membre permanente în Consiliul de Securitate al ONU, respectiv SUA, Rusia, China, Regatul Unit și Franța, plus eventual alte țări, precum Germania sau Turcia, dar în niciun caz țări exclusiv din rândul membrilor NATO sau ai susținătorilor Ucrainei.

