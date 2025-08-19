Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Ucraina, ziua 1273. Zelenski: „Chestiunile teritoriale vor fi decise între noi și Rusia”

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1273. Zelenski: „Chestiunile teritoriale vor fi decise între noi și Rusia”

19 aug. 2025, 07:39, Actualitate
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1273. Zelenski: „Chestiunile teritoriale vor fi decise între noi și Rusia”

Războiul din Ucraina a intrat marți, 19 august 2025, în a 1.273-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Chestiunile teritoriale vor fi decise între Rusia și Ucraina, a declarat Volodimir Zelenski după convorbirile desfășurate la Casa Albă cu Donald Trump și lideri europeni și din NATO.

„Suntem pregătiți pentru o întâlnire cu Putin”

El a mărturisit că a avut o discuție lungă cu Trump despre teritorii și a anunțat, totodată, un acord cu SUA privind achiziția de drone. Președintele ucrainean a calificat discuțiile de la Washington drept „bune, normale”.

Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită pentru orice fel de format pentru o întâlnire bilaterală cu președintele rus Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului.

„Suntem pregătiți pentru o întâlnire bilaterală cu Putin și după aceea așteptăm o întâlnire trilaterală cu participarea lui Donald Trump”, le-a transmis Zelenski reporterilor după discuțiile cu președintele SUA și oficialii europeni de la Washington.

El a insistat că Ucraina și Rusia trebuie să se întâlnească fără condiții preliminare și a subliniat că nu este nevoie de o pauză în război, ci de o pace reală.

Zelenski a mai explicat că a discutat despre garanțiile de securitate cu Trump și cu liderii europeni și că a primit un semnal important din partea SUA privind faptul că va face parte din garanțiile de securitate și va ajuta la coordonarea lor. Detaliile privind garanțiile de securitate vor fi puse la punct în termen de 10 zile.

„Garanțiile de securitate vor fi, probabil, dezvăluite de partenerii noștri și vor apărea tot mai multe detalii. Toate acestea vor fi cumva formalizate pe hârtie în următoarea săptămână până la 10 zile” – Volodimir Zelenski

La rândul său, trimisul special al președintelui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a declarat că „a fost o zi importantă pentru democrație, cu accent pe o pace durabilă și nu pe un armistițiu temporar”.

