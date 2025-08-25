Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Ucraina, ziua 1279. JD Vance, mulțumit de summit-ul Trump-Putin: „Rusia a făcut concesii semnificative”

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1279. JD Vance, mulțumit de summit-ul Trump-Putin: „Rusia a făcut concesii semnificative”

25 aug. 2025, 08:31, Actualitate
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1279. JD Vance, mulțumit de summit-ul Trump-Putin: „Rusia a făcut concesii semnificative”

Războiul din Ucraina a intrat luni, 25 august 2025, în a 1.279-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că Rusia a făcut „concesii semnificative” în direcția unei soluționări negociate a războiului din Ucraina și s-a arătat încrezător că se fac progrese.

„Nu vor putea instala un regim marionetă la Kiev”

Într-un interviu acordat NBC, Vance a spus că Vladimir Putin a făcut mai multe concesii, inclusiv faptul că Ucraina va primi garanții de securitate care să o protejeze în viitor.

„Cred că rușii au făcut concesii semnificative președintelui Trump pentru prima dată în trei ani și jumătate de conflict. Au recunoscut că nu vor putea instala un regim marionetă la Kiev. Aceasta a fost, desigur, o cerință majoră la început. Și, lucru important, au recunoscut că va exista o garanție de securitate privind integritatea teritorială a Ucrainei” – JD Vance

Pe de altă parte, el a transmis că impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei nu este exclusă – „Nu, sancțiunile nu sunt excluse! Dar vom lua aceste decizii de la caz la caz. Noi, desigur, am insistat asupra unui armistițiu. Dar, repet, nu controlăm ceea ce face Rusia. Dacă am fi făcut-o, războiul s-ar fi încheiat acum șapte luni (n.r. – odată cu revenirea la Casa Albă a lui Donald Trump). Cu toate acestea, ceea ce credem este că încă avem multe cărți în mână”.

SUA nu trimit trupe în Ucraina

Vance a mai spus că garanțiile de securitate pentru Ucraina nu vor include prezența trupelor americane pe teren:

„Președintele a fost foarte clar. Nu vor exista trupe pe teren în Ucraina, dar vom continua să jucăm un rol activ în a ne asigura că ucrainenii au garanțiile de securitate și încrederea de care au nevoie pentru a opri războiul”.

În schimbul încetării atacurilor, Vladimir Putin cere ca Ucraina să cedeze întreaga regiune Donbas, să renunțe la ambițiile de aderare la NATO, să rămână neutră și să nu fie desfășurate trupe occidentale din state membre NATO pe teritoriul său.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a transmis că un grup de state, inclusiv membri ai Consiliului de Securitate al ONU, ar trebui să fie garanții securității Ucrainei.

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front

