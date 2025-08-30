RĂZBOI în Ucraina, ziua 1284. Rusia lansează o ofensivă puternică în regiunea Dnipropetrovsk

Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 30 august 2025, în a 1.284-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.
Rusia a lansat în cursul nopții de vineri spre sâmbătă un „atac masiv” asupra regiunii ucrainene Dnipropetrovsk, unde Kievul a recunoscut pentru prima dată în această săptămână un avans important al armatei lui Vladimir Putin, a raportat guvernatorul regional, Serghii Lîsak.
„Sunt explozii. Atacurile au avut loc în Dnipro și Pavlograd”, două orașe importante din această regiune central-estică, a scris pe Telegram guvernatorul, îndemnând locuitorii să rămână la adăpost. Forțele aeriene ucrainene avertizaseră anterior că o rachetă de croazieră se îndrepta spre zonă.
Mai la sud, guvernatorul regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, a raportat și el explozii și a postat pe Telegram o fotografie a unei case în flăcări, precum și pene de curent. „Rușii au lovit orașul cu cel puțin trei drone”, a precizat el.
Marți, Ucraina a recunoscut pentru prima dată că soldații ruși au intrat în regiunea Dnipropetrovsk, unde Moscova revendicase avansuri încă din iulie.
Rușii controlează în prezent mai bine de 20% din teritoriul ucrainean și continuă să avanseze rapid în mai multe regiuni.
Kremlinul cere Ucrainei să se retragă definitiv din Donbas, acolo unde Rusia stăpânește peste 90% din teritoriu, ca o condiție prealabilă pentru încetarea ostilităților. Kievul a respins oferta Moscovei.
Regiunea Dnipropetrovsk nu face parte din cele cinci regiuni ucrainene pe care Federația Rusă le-a anexat, și anume Donețk, Herson, Lugansk, Zaporijie și Crimeea.
