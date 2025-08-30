RĂZBOI în Ucraina, ziua 1284. Rusia lansează o ofensivă puternică în regiunea Dnipropetrovsk

Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 30 august 2025, în a 1.284-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Rusia a lansat în cursul nopții de vineri spre sâmbătă un „atac masiv” asupra regiunii ucrainene Dnipropetrovsk, unde Kievul a recunoscut pentru prima dată în această săptămână un avans important al armatei lui Vladimir Putin, a raportat guvernatorul regional, Serghii Lîsak.

„ Atacurile, în Dnipro și Pavlograd”

„Sunt explozii. Atacurile au avut loc în Dnipro și Pavlograd”, două orașe importante din această regiune central-estică, a scris pe Telegram guvernatorul, îndemnând locuitorii să rămână la adăpost. Forțele aeriene ucrainene avertizaseră anterior că o rachetă de croazieră se îndrepta spre zonă.

Mai la sud, guvernatorul regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, a raportat și el explozii și a postat pe Telegram o fotografie a unei case în flăcări, precum și pene de curent. „Rușii au lovit orașul cu cel puțin trei drone”, a precizat el.

Marți, Ucraina a recunoscut pentru prima dată că soldații ruși au intrat în regiunea Dnipropetrovsk, unde Moscova revendicase avansuri încă din iulie.

Condiții pentru negocieri de pace

Rușii controlează în prezent mai bine de 20% din teritoriul ucrainean și continuă să avanseze rapid în mai multe regiuni.

Kremlinul cere Ucrainei să se retragă definitiv din Donbas, acolo unde Rusia stăpânește peste 90% din teritoriu, ca o condiție prealabilă pentru încetarea ostilităților. Kievul a respins oferta Moscovei.

Regiunea Dnipropetrovsk nu face parte din cele cinci regiuni ucrainene pe care Federația Rusă le-a anexat, și anume Donețk, Herson, Lugansk, Zaporijie și Crimeea.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front