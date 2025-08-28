RĂZBOI în Ucraina, ziua 1282. Delegația lui Zelenski, primită la New York

Războiul din Ucraina a intrat joi, 28 august 2025, în a 1.282-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că membri ai echipei sale se vor întâlni vineri, 29 august, la New York, cu reprezentanți ai Administrației Trump în cadrul eforturilor de a găsi o soluție la războiul cu Rusia.

„Reuniuni vor avea loc, vineri, la New York, în Statele Unite, cu echipa președintelui Trump, după reuniuni în Elveția joi”, a declarat Zelenski în discursul său zilnic postat pe rețelele de socializare.

Emisarul lui Donald Trump pentru negocierile cu Rusia, Steve Witkoff, a indicat anterior în presa americană că se va întâlni cu reprezentanți ucraineni în această săptămână.

Potrivit președintelui Zelenski, de partea ucraineană, șeful său de cabinet, Andrii Yermak, și fostul ministru al Apărării, Rustem Umerov, „au participat la reuniuni în Qatar privind medierea” conflictului cu Rusia. „Astăzi, au avut loc întâlniri în Arabia Saudită”, a adăugat el.

Eforturile președintelui Trump de a media un acord în această lună, inclusiv prin reuniuni cu omologul său rus Vladimir Putin în Alaska și cu Zelenski și mai mulți lideri europeni la Washington nu s-au soldat cu rezultate notabile.

Pentru a accepta o pace, Moscova vrea ca Ucraina să renunțe la aderarea la NATO și ca această țară să cedeze teritorii, solicitări respinse de Kiev.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front